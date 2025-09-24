Murió mujer tras accidente en la autopista México-Tuxpan

Abelardo Domínguez

Murió la mujer tras impactar su vehículo contra la valla metálica en la México Tuxpan: Trabajaba en Huauchinango en el Programa “Sembrando Vida”

La mañana del lunes Erika “N”, 51 años de edad, viajaba en un automóvil Hyundai del Estado de México, cuando lamentablemente terminó sobre la valla metálica de protección de la autopista México Tuxpan.

Tras el impacto, la mujer sufrió lesiones graves, fue trasladada a un hospital de Tulancingo donde lamentablemente perdió la vida.

Erika era trabajadora del gobierno federal y habría llegado a la región de HUAUCHINANGO para atender el Programa Sembrando Vida en Chiconcuautla, Tlapacoya y Tlaola.

La mujer era originaria de Xochimilco en la Ciudad de México, de donde habría salido desde muy temprana hora para llegar a Huauchinango.