Video: Alejandro Armenta encabezó audiencia pública para la reforma electoral

Erika Méndez
Este miércoles se llevó a cabo en Puebla la audiencia pública para la reforma electoral por la titular de la secretaría de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez y el gobernador, Alejandro Armenta.
La funcionaria federal acudió a Puebla, para comenzar las audiencias, debido al apoyo que ha brindado la entidad a la federación.
Además, por el excelente trabajo de la administración estatal.
En el evento, también estuvo la diputada Laura Artemisa, quien planteó la propuesta de reducir el número de puestos plurinominales en el Congreso de Puebla, pasar de 15 a siete.
You may also like
-
Gobierno de Puebla entregará apoyos de 10 mil pesos a mujeres poblanas
-
BUAP invita a premio Filosofía y Letras 2025 en poesía y cuento
-
Murió mujer tras accidente en la autopista México-Tuxpan
-
Confirman que mujer detenida por robo a transporte de carga es policía estatal
-
Video: Félix Pallares confirma a La Paz, Cleotilde Torres, Jardines de San Manuel entre otras, como las colonias más inseguras en Puebla capital