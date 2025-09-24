Video: Alejandro Armenta encabezó audiencia pública para la reforma electoral

Erika Méndez

Este miércoles se llevó a cabo en Puebla la audiencia pública para la reforma electoral por la titular de la secretaría de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez y el gobernador, Alejandro Armenta.

La funcionaria federal acudió a Puebla, para comenzar las audiencias, debido al apoyo que ha brindado la entidad a la federación.

Además, por el excelente trabajo de la administración estatal.

En el evento, también estuvo la diputada Laura Artemisa, quien planteó la propuesta de reducir el número de puestos plurinominales en el Congreso de Puebla, pasar de 15 a siete.