BUAP invita a premio Filosofía y Letras 2025 en poesía y cuento

María Huerta

A través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, la BUAP convoca al Premio Filosofía y Letras 2025 en las áreas de poesía y cuento.

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todos los estudiantes inscritos en cualquier Colegio o Posgrado de la BUAP que residan en México.

Los concursantes deberán enviar sus trabajos (tema y forma libres) con una extensión de cinco a veinte cuartillas.

Los trabajos deberán tener un pseudónimo, ser inéditos y se presentarán por triplicado, engrapados, escritos en computadora, a doble espacio, en papel tamaño carta y por una sola cara. Y deberán entregarse dentro de un sobre grande con el nombre de la obra y el pseudónimo t se incluirá dentro también un sobre pequeño cerrado con el título de la obra, el pseudónimo y que contenga dentro la identificación precisa del autor (matrícula, colegio, correo, teléfono).

Los trabajos deberán entregarse de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hrs. en la Coordinación del Posgrado en Literatura Juan de Palafox y Mendoza 410 hasta el 8 de octubre de 2025.

Y el fallo será dado a conocer el 22 de octubre a las 13 horas en el Aula Magna Severo Martínez Peláez de la Facultad de Filosofía y Letras.

Se premiarán el primero, segundo y tercer lugar por género: $7000.00 M.N. para el primer lugar, $2000.00 M.N. para el segundo y $1000.00 M.N. para el tercero.