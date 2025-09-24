¡Astrid Hadad dará concierto gratuito en Atlixco este viernes!

Desde Puebla

En el marco de las celebraciones previas al 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, anunció la presentación de la cantante y actriz mexicana Astrid Hadad, figura reconocida por su estilo irreverente y vanguardista conocido como heavy nopal o neo ranchero.

El concierto gratuito se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre en el zócalo de Atlixco, reforzando el compromiso del gobierno municipal de acercar espectáculos de talla internacional a las familias atlixquenses y visitantes.

Hadad, considerada un ícono de la cultura mexicana, ha logrado consolidar una trayectoria internacional gracias a sus espectáculos que fusionan música, teatro y performance, con vestuarios inspirados en el arte popular. Es también cofundadora del Festival Internacional de Cabaret en la Ciudad de México y ha participado en cine, teatro y televisión, con apariciones en producciones como Teresa, Yo no creo en los hombres, Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón y Amor de mis amores de Manolo Caro.

Para Ariadna Ayala, la presencia de Astrid Hadad en Atlixco representa un orgullo cultural y una antesala memorable al Huey Atlixcáyotl, al brindar un espectáculo que exalta la identidad mexicana a través de la música y el arte escénico.