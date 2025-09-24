Atraparon a supuestas carteristas de Ruta

Desde Puebla

Agarraron a las ratas carteristas operaban dentro de una unidad del RUTA sobre el Bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente en la ciudad de Puebla.

Los sujetos ya habían despojado de sus pertenencias a varios usuarios.

Al lugar llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para asegurar a las mujeres, ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.