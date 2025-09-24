Atraparon a supuestas carteristas de Ruta

Desde Puebla
Agarraron a las ratas carteristas operaban dentro de una unidad del RUTA sobre el Bulevar 5 de Mayo y la 31 Oriente en la ciudad de Puebla.
Los sujetos ya habían despojado de sus pertenencias a varios usuarios.
Al lugar llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para asegurar a las mujeres, ponerlas a disposición de las autoridades correspondientes.
You may also like
-
¡Astrid Hadad dará concierto gratuito en Atlixco este viernes!
-
Confirman que mujer detenida por robo a transporte de carga es policía estatal
-
En distintos municipios de Puebla encontraron a dos indigentes sin vida
-
Dos migrantes muertos, tras tiroteo en centro de detención del ICE en Dallas; el atacante se quitó la vida
-
Gobierno de Sheinbaum alista sanciones a funcionarios por concesiones de agua irregulares y abre portal de denuncias