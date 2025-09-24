Video: Félix Pallares confirma a La Paz, Cleotilde Torres, Jardines de San Manuel entre otras, como las colonias más inseguras en Puebla capital

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, confirmó que las colonias más inseguras en la capital son: La Paz, Jardines de San Manuel, Cleotilde Torres, entre otras.

Luuego de que el secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, dio a conocer el mapa delictivo en la zona.

Ante esto, Pallares Miranda aseguró que están reforzando los operativos en estos puntos de la ciudad, trabajando de forma conjunta con la guardia nacional, del ejército y del estado.

En el tema del operativo de Centinela, dijo que han realizado la detención de más de tres motocicletas, debido a que los dueños de este medio de transporte no comprobaron la documentación adecuada.