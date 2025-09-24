En distintos municipios de Puebla encontraron a dos indigentes sin vida

Desde Puebla
En dos municipios de Puebla fueron hallados sin vida dos hombres en situación de calle.
La primera fue en la calle Tlaxcala, a un costado de la plaza gran central, en Cuautlancingo.
Esta persona falleció por presunta congestión alcohólica
Comentaron vecinos que era una persona de calle y no vivía ahí.
La segunda fue en el libramiento, en la intersección con el bulevar José María Morelos, Tehuacán.
De manera preliminar, se informó que se trataba de un hombre de aproximadamente 50 a 60 años de edad, quien pernoctaba en la zona.
Los cadáveres quedaron en calidad de desconocidos.
