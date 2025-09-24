Pachuca rescata un punto de su visita a Puebla

ADRENALINA

Los Tuzos del Pachuca consiguieron rescatar un empate de 2-2 en su visita al Puebla, dentro de la Jornada 10 del Apertura 2025

Los Tuzos del Pachuca cortaron su racha de derrotas y rescataron un empate de 2-2 en su visita al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, siendo el duelo que dio inicio a la actividad de esta fecha.

PACHUCA SE ADELANTÓ CON POLÉMICA

Al minuto 19, Jesús Rivas derribó al ecuatoriano Enner Valencia dentro del área con una carga y el árbitro no dudo en señalar la pena máxima ante las protestas de los jugadores de La Franja, posteriormente el VAR llamó al silbante a revisar la jugada en el monitor, pero mantuvo su decisión inicial.

Después de la polémica y apretada marcación, Julio González detuvo en primera instancia el cobro de Oussama Idrissi, sin embargo, en el rebote el jugador de Pachuca no perdonó y venció al guardameta poblano para poner el 1-0 en el marcador a los 25 minutos.

Los dirigidos por Hernán Cristante intentaron reaccionar, pero no consiguieron encontrar espacios en la defensiva de los Tuzos, quienes resistieron durante el resto de la primera mitad para llevarse la mínima ventaja hasta el descanso de un partido que se estaba tornando ríspido.

PUEBLA REACCIONÓ, PERO NO RESISTIÓ

Apenas comenzada la parte complementaria, Franco Moyano cedió el balón para Emiliano Gómez en el costado izquierdo, el atacante uruguayo se quitó de encima a su marcador, enganchó hacia afuera y sacó un disparo cruzado al poste más lejano para superar a Carlos Moreno y poner el 1-1 a los 47 minutos del juego.

Tras verse sorprendido regresando del vestidor, el conjunto de Pachuca perdió el control del encuentro y se enfrascó en un intercambio de faltas, donde los poblanos salieron mejor librados y aprovecharon su inercia positiva para darle vuelta al marcador, nuevamente gracias a Emiliano Gómez, quien remato con un potente cabezazo el centro enviado por Carlos Baltazar al área, firmando el 2-1 en favor de los locales a los 72 minutos.

Cuando parecía que los Tuzos sumarían un nuevo tropiezo en el campeonato, el recién ingresado Jhonder Cádiz asistió dentro del área a Alan Bautista a los 82 minutos y el canterano hidalguense definió con frialdad para colocar el 2-2 en la pizarra.

Con este resultado, Pachuca ocupa el octavo lugar de la clasificación con 14 puntos; mientras que Puebla se queda en el fondo de la tabla general con únicamente 5 unidades.