¡Rumbo a la Serie Mundial! Este es el calendario de los Playoffs MLB 2025

SÉPTIMA ENTRADA

El camino rumbo a la Serie Mundial está definido ya que la oficina del comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol publicó el calendario con el que se disputarán los Playoffs MLB 2025 para conocer al campeón de la temporada comenzando el Clásico de Otoño el próximo 24 de octubre.

¿Cuándo empiezan los Playoffs MLB 2025?

La postemporada de las Ligas Mayores de Béisbol iniciará el próximo martes 30 de septiembre con el Juego 1 de cada Serie de Comodines, ronda en la que participa el líder divisional con el récord más bajo de la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente, junto a 3 equipos clasificados vía Wild Card. La Serie de Comodines será a ganar 2 de 3 juegos.

Una vez clasificados los equipos, las cuatro llaves de la Serie Divisional comenzarán el sábado 4 de octubre con los tradicionales choques a ganar 3 de 5 partidos. En caso de extenderse al máximo, el Juego 5 de la Liga Americana se jugará el viernes 10 de octubre, mientras que la Liga Nacional lo haría el sábado 11 de octubre.

En la Serie Divisional, la Liga Nacional descansa el domingo 5 y el martes 7 de octubre, mientras que la Liga Americana lo hará el lunes 6 y el jueves 9, en caso de ser necesario.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana dará inicio el domingo 12 de octubre, mientras que la Serie de Campeonato de la Liga Nacional hará lo propio el lunes 13 de octubre. Un potencial Juego 7 en la Liga Americana se celebraría el lunes 20 de octubre y la Liga Nacional lo haría el martes 21, un día después.

Los equipos que lleguen a la Serie de Campeonato tendrán el acostumbrado día de descanso después del Juego 2 y del Juego 5. La Liga Americana tomará un receso el martes 14 y el sábado 18 de octubre, mientras que la Liga Americana lo hará el miércoles 15 y el domingo 19 de octubre.

¿Cuándo es la Serie Mundial de la MLB 2025?

La Serie Mundial se celebrará a partir del viernes 24 de octubre con el Juego 1 en la casa del equipo que haya terminado con mejor récord la temporada regular. Los días de descanso y cambio de sede están programados para el domingo 26 y jueves 30 de octubre con el potencial Juego 7 celebrándose el sábado 1 de noviembre.

Calendario de la postemporada 2025 en las Grandes Ligas de Béisbol