Las cuatro causas del fútbol

Analicemos el futbol con sorprendente claridad a través de la filosofía clásica

Por el Dr. Salvador Echeagaray académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

El fútbol soccer es un fenómeno mundial que combina pasión, estrategia y espectáculo y puede analizarse con sorprendente claridad a través de la filosofía clásica. Aristóteles propuso que toda realidad puede comprenderse desde cuatro causas: material, formal, eficiente y final. Aplicarlas al fútbol no solo ilumina su estructura, sino que revela por qué este deporte es el más popular del planeta.

1. Causa material: ¿de qué está hecho el fútbol?

La causa material responde a los componentes tangibles. En el fútbol, estos son evidentes pero no triviales: el balón, el campo, las porterías, los uniformes y, sobre todo, los cuerpos de los jugadores. Es un deporte radicalmente físico: la relación entre el pie y la pelota, entre el esfuerzo y la resistencia, define su esencia.

Pero la materia aquí no es pasiva. La calidad del césped influye en la velocidad del juego; el diseño del balón altera trayectorias; la condición física de los futbolistas condiciona el ritmo del partido. El fútbol, visto así, es una coreografía de cuerpos y objetos en interacción constante.

2. Causa formal: la estructura que hace que sea fútbol

Si la materia es el “qué”, la causa formal es el “cómo”. Es aquello que organiza y da identidad al fútbol: sus reglas, su lógica interna. Sin reglamento, no hay fuera de juego, ni faltas, ni goles legítimos; habría simplemente caos.

La forma incluye también los sistemas tácticos: el 4-3-3, el 5-4-1 o el juego posicional. Estos esquemas no son meras disposiciones, sino estructuras inteligibles que ordenan el movimiento colectivo. Gracias a la forma, distinguimos el fútbol del rugby o del baloncesto: es un juego donde, salvo el portero, no se usan las manos, donde el gol es escaso y, por ello, valioso.

La causa formal convierte la materia en juego significativo.

3. Causa eficiente: quién produce el juego

La causa eficiente apunta a los agentes que hacen que el fútbol suceda. En primer lugar, los jugadores: su técnica, decisiones y creatividad son el motor inmediato del partido. Pero no están solos. Entrenadores, árbitros, preparadores físicos e incluso el público participan en la producción del acontecimiento futbolístico.

Un pase filtrado, una presión alta o un cambio táctico no son accidentes: son acciones deliberadas. La causa eficiente en el fútbol es plural y dinámica, una red de voluntades que confluyen para generar el espectáculo.

Aquí aparece también la dimensión histórica: grandes entrenadores (como Guardiola o Mourinho) no solo dirigen, sino que transforman la manera de jugar. Son causas eficientes que redefinen la forma misma del fútbol.

4. Causa final: ¿para qué se juega?

La causa final es quizá la más reveladora: el propósito. En su nivel más básico, el fútbol se juega para ganar, para marcar más goles que el rival. Pero esa respuesta es insuficiente.

El fútbol también se juega para entretener, para generar identidad colectiva, para liberar tensiones y construir narrativas compartidas. Un club no es solo una institución deportiva: es un símbolo. La causa final incluye la emoción del aficionado, el sentido de pertenencia, la épica de la victoria y la tragedia de la derrota.

En un nivel más profundo, el fútbol cumple una función casi ritual: reúne multitudes, crea héroes y produce relatos que trascienden el terreno de juego.

Ergo: un juego total

Analizado desde Aristóteles, el fútbol aparece como una realidad compleja y total. No es solo un deporte, sino una estructura donde materia, forma, agentes y fines se entrelazan. El balón (materia) cobra sentido dentro de reglas (forma), es movido por jugadores (eficiente) y orientado hacia la victoria y la emoción colectiva (final).

Quizá por eso el fútbol fascina tanto: porque, como diría Aristóteles, en él cada elemento encuentra su razón de ser en un todo coherente. Y en ese equilibrio —tan frágil como un gol en el último minuto— reside su magia.