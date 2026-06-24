Video: Cierran varias carreteras en Puebla

Protestan por la inseguridad y cuotas de grúas

Desde Puebla

Integrantes de Amotac Puebla bloquean ambos sentidos de la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura de la caseta de San Lorenzo Teotipilco, en Tehuacán.

AMOTAC mantiene cerrada la vía Atlixcáyotl

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloqueó un carril de la Via Atlixcayotl, provoca largas filas y congestionamiento principalmente frente al Complejo Cultural Universitario, en dirección al Periférico Ecológico y el sentido a Atlixco.

Las principales quejas son la inseguridad en las carreteras, el cobro excesivo de las grúas federales, estatales y municipales asi como atrasos para tramitar placas de unidades.

El bloqueo a la altura de la Volkswagen inició 9:30 am, se registra cierre sobre ambos sentidos.