México busca cerrar con paso perfecto; arranca la tercera jornada del Mundial

•Los Grupos A, B y C definen a sus últimos clasificados a dieciseisavos

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en una etapa decisiva con el inicio de la tercera jornada de los Grupos A, B y C. Varias selecciones buscarán asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, mientras que otras se jugarán su permanencia en el torneo.

Los reflectores estarán puestos en México, que ya aseguró su clasificación y buscará cerrar como líder invicto ante República Checa en el Estadio Azteca.

En el Grupo A, además del duelo entre mexicanos y checos, Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en un partido donde ambos llegan con posibilidades de avanzar. En el Grupo B, Suiza se medirá a Canadá en un duelo directo por el liderato, mientras que Bosnia y Qatar buscarán mantenerse con vida y soñar con avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

La actividad cerrará con el Grupo C, donde Brasil enfrentará a Escocia y Marruecos se medirá a Haití. Brasileños y marroquíes llegan como favoritos para avanzar, aunque una combinación de resultados podría alterar por completo el panorama de uno de los grupos más parejos del torneo.

Partidos de hoy (hora de México)

Grupo A

República Checa vs México | 19:00 hrs

Sudáfrica vs Corea del Sur | 19:00 hrs

Grupo B

Canadá vs Suiza | 13:00 hrs

Bosnia y Herzegovina vs Qatar | 13:00 hrs

Grupo C

Escocia vs Brasil | 16:00 hrs

Marruecos vs Haití | 16:00 hrs