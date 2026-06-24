Inglaterra tropieza ante Ghana y deja abierta la pelea por la clasificación

Leonardo Guzmán Hernández

Los ingleses no pudieron romper el cero y Ghana sumó un punto valioso en el Grupo L

La Selección de Inglaterra dejó escapar la oportunidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final tras empatar 0-0 ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de la lluvia de goles mostrada en su debut frente a Croacia, los ingleses se encontraron con una selección africana ordenada defensivamente que supo resistir durante los 90 minutos. Según las estadísticas oficiales, Inglaterra dominó la posesión y generó las opciones más claras, pero careció de contundencia en el último tercio del campo.

Durante el encuentro, figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka intentaron desequilibrar el marcador, pero la defensa ghanesa y las intervenciones de su arquero mantuvieron el empate. Ghana apostó por el orden táctico y por los contragolpes, logrando neutralizar a uno de los ataques más peligrosos del torneo. El resultado permitió a los africanos mantenerse con vida en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Con este empate, Inglaterra llegó a cuatro puntos y sigue liderando el Grupo L, aunque dejó escapar la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación. Por su parte, Ghana sumó cuatro unidades y también dio un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final, por lo que todo se definirá en la última jornada cuando los ingleses enfrenten a Panamá y los africanos se midan a Croacia.