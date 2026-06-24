Le ganan registro de “Pato Merlín” a sus dueños

EL VALLE

Ciudad de México.- El fenómeno viral del Mundial 2026, el famoso Pato Merlín, enfrenta ahora una disputa relacionada con la propiedad intelectual de su nombre e imagen, luego de que trascendiera que una persona ajena a la familia habría solicitado el registro de la marca antes que sus propietarios originales.

Merlín, el pato que se convirtió en una de las figuras más populares de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a su presencia en fan fests, eventos públicos y redes sociales, alcanzó tal nivel de fama que su familia decidió iniciar los trámites para proteger legalmente su imagen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, de acuerdo con información difundida por un reportero de programa televisivo, un hombre identificado como David Sides Fuentes, originario de Mérida, Yucatán, habría presentado previamente una solicitud de registro relacionada con el nombre del popular pato, adelantándose a la familia de Merlín.

La noticia surgió apenas unos días después de que Karla Ivette Gómez, la propietaria del ave, anunciara públicamente que acudiría al IMPI para registrar tanto el nombre como la imagen del personaje viral y evitar que terceros lucraran con su popularidad.

El pasado 22 de junio, durante su visita a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Karla Ivette confirmó que ya se encontraba realizando los trámites correspondientes para obtener la protección legal de Merlín. En ese encuentro, explicó que el objetivo principal era impedir el uso comercial no autorizado de la imagen del pato, que se ha convertido en uno de los símbolos más entrañables del Mundial celebrado en México.

La propietaria también ha señalado que no busca convertir a Merlín en una franquicia comercial, sino garantizar que cualquier aprovechamiento de su imagen beneficie directamente a la familia que lo ha cuidado durante años. Incluso manifestó que no tiene interés en establecer acuerdos con empresas privadas, salvo algunas excepciones que promuevan el consumo de productos nacionales.

Especialistas en propiedad intelectual han recordado que la presentación de una solicitud de marca no implica automáticamente la obtención del registro. El IMPI debe realizar diversos análisis legales y de fondo para determinar quién tiene derecho a la titularidad de una marca, por lo que el caso aún podría resolverse a favor de la familia de Merlín si demuestra el uso previo y la notoriedad adquirida por el personaje.

Mientras se define la situación jurídica, el Pato Merlín continúa gozando de una enorme popularidad entre aficionados mexicanos y extranjeros. Su historia, ligada al trabajo familiar y a su presencia en los eventos mundialistas, lo ha convertido en uno de los personajes más queridos y representativos del Mundial 2026.