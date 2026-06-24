Sheinbaum destaca dato de inflación en México: ‘Es un trabajo permanente para bajar los precios’

EL FINANCIERO

Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria anuncie dónde y con quién verá el partido de la Selección Mexicana en contra de Chequia.

Además, será una conferencia de festejo debido a que este 24 de junio es el cumpleaños de la mandataria.

Desde un día antes, los reporteros preguntaron si habría pastel o cómo celebraría por lo que Sheinbaum respondió que posiblemente llevaría algo de desayuno.

Sheinbaum destaca dato de inversión en México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el dato de la inversión en México que durante la primera quincena de junio se sitúa en 3.55 por ciento.

38% de energía en México será de fuentes renovables en 2030

La Secretaría de Energía adelantó que para 2030, el 38 por ciento de la energía que se produce en México será de fuentes renovables y no contaminantes. Las principales serán:

Ciclo combinado.

Fotovoltaica.

Geotermia.

Termosolar.

Carboeléctrica.

Eólica.

Nucleoeléctrica.

Combustión interna.

Hidroeléctrica.

Cogeneración.

Se alcanzarán 155 millones de megavatios provenientes de fuentes que no producen gases de efecto invernadero.

¿Qué es el proyecto Oasis de la CFE?