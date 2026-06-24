Sheinbaum destaca dato de inflación en México: ‘Es un trabajo permanente para bajar los precios’

EL FINANCIERO
- Estos son los temas más importantes de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria anuncie dónde y con quién verá el partido de la Selección Mexicana en contra de Chequia.
Además, será una conferencia de festejo debido a que este 24 de junio es el cumpleaños de la mandataria.
Desde un día antes, los reporteros preguntaron si habría pastel o cómo celebraría por lo que Sheinbaum respondió que posiblemente llevaría algo de desayuno.
Sheinbaum destaca dato de inversión en México
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el dato de la inversión en México que durante la primera quincena de junio se sitúa en 3.55 por ciento.
38% de energía en México será de fuentes renovables en 2030
La Secretaría de Energía adelantó que para 2030, el 38 por ciento de la energía que se produce en México será de fuentes renovables y no contaminantes. Las principales serán:
- Ciclo combinado.
- Fotovoltaica.
- Geotermia.
- Termosolar.
- Carboeléctrica.
- Eólica.
- Nucleoeléctrica.
- Combustión interna.
- Hidroeléctrica.
- Cogeneración.
Se alcanzarán 155 millones de megavatios provenientes de fuentes que no producen gases de efecto invernadero.
¿Qué es el proyecto Oasis de la CFE?
- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que los principales proyectos para lograr dicha soberanía energética serán:
- Proyecto Oasis, en Baja California Sur, combinará energía solar e hidrógeno verde. Se trata de una iniciativa diseñada para abastecer de manera independiente la zona de Mulegé al generar la energía suficiente para las familias.
- El objetivo será para iluminar viviendas y suministrar agua de manera independiente.
- El otro proyecto es la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, Sonora. Será la central más grande de América tras concluir las cuatro etapas de su construcción, debido a que actualente están terminadas las primeras dos.
- Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas por haber invitado al pato ‘Merlín’ a Palacio Nacional y no a madres buscadoras que desde el inicio de su sexenio piden una reunión con ella.
- Además, la mandataria afirmó que llevó a la familia dueña del pato ‘Merlín’para ayudarlos, luego de que una persona ajena a ellos intentó registrarlo como marca.
- En temas electorales, negó que “se le cierre la puerta” a las candidaturas independientes en Michoacán ante la polémica por la aprobación de una ley, que supuestamente limitaría al Movimiento del Sombrero, encabezado porGrecia Quiroz.
- Sobre temas de seguridad, Claudia Sheinbaum celebró el segundo decomiso más grande de sustancias utilizadas para la elaboración de metanfetaminas en Sinaloa.
- En cuanto a salud, la mandataria afirmó que la megafarmacia inaugurada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador opera para surtir medicamentos a hospitales y otras instituciones de atención médica.
- Zóe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó sobre la renovación de equipo tecnológico, con la compra de 42 nuevos tomógrafos.
- En la conferencia anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los 800 millones de pesos acordados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para atender el rezago estudiantil no llegarán a manos del magisterio.
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