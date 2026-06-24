Luto en la selección de Francia, se quedan sin entrenador en el tercer partido de la Copa Mundial 2026

EL HERALDO

El entrenador asistente Guy Stéphan asumirá la responsabilidad a lo largo del siguiente partido, donde se buscan el primer lugar del Grupo I

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó a través de sus canales oficiales de comunicación en la red social X que el director técnico Didier Deschamps no dirigirá las sesiones de entrenamiento previas al partido entre Noruega y Francia. Del mismo modo, el estratega se perderá el encuentro programado para este viernes, el cual representa el último compromiso de la escuadra en las acciones del Grupo I del Mundial 2026.

El motivo del retiro temporal del timonel dentro de las canchas obedece a la muerte de su madre durante las últimas horas de este 23 de junio de 2026, suceso del cual el entrenador recibió notificación durante las primeras horas de este martes en el campamento de concentración del conjunto europeo.

¿Quién será el DT de Francia?

Ante la partida del seleccionador hacia territorio francés para asistir a las ceremonias fúnebres de su familiar, las autoridades del organismo deportivo determinaron las medidas para la continuidad de los trabajos en la concentración del plantel. Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, convalidó la transferencia de las obligaciones del cuerpo técnico.

De este modo, el entrenador asistente Guy Stéphan asumirá la responsabilidad de la conducción del grupo de jugadores y se encargará de dirigir desde la zona técnica el encuentro del viernes contra el cuadro noruego, por lo que todas las decisiones caerán sobre sus hombros.

Mensaje de respaldo institucional ante el suceso familiar

La delegación del cuadro galo manifestó un mensaje de solidaridad hacia Didier Deschamps y los integrantes de su familia por medio del comunicado emitido desde la sede de operaciones en la justa mundialista. Hasta el momento, el entrenador no ha expresado algunas palabras.

Los directivos y los miembros de la federación expresaron su apoyo al estratega para afrontar el proceso de duelo, garantizando el respaldo de la estructura del futbol francés durante el periodo de su ausencia en el Mundial de Futbol, donde se espera que terminen como el primer lugar del grupo.