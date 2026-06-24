Karim López, primer jugador nacido en México en llegar a la NBA en primera ronda del Draft

LA JORNADA

Nueva York. El prometedor ala-pívot Karim López fue este martes el primer jugador nacido en México en ser elegido durante la primera ronda del Draft de la NBA con el puesto 21 por los Pistons de Detroit.

Esa selección le pertenecía a Detroit pero, según reportes periodísticos, fue traspasada durante la ceremonia a los Memphis Grizzlies.

“Es algo muy especial poder estar aquí, soy bendecido y realmente no tengo palabras”, alcanzó a decir el mexicano a ESPN entre lágrimas.

López, de 19 años, se abrió después la chaqueta para mostrar la bandera mexicana grabada en el interior, “Quería representar mi cultura, de donde vengo, mi fe”, explicó.

Antes de López, su compatriota Eduardo Nájera también fue elegido en el Draft el año 2000 pero en segunda ronda, con el puesto 38, para iniciar una trayectoria de 12 años en la liga.

Jaime Jáquez Jr., de nacionalidad mexicana pero nacido en Estados Unidos, sí entró en la primera ronda de 2023 en el puesto 18.

El alero jugó desde entonces en el Heat de Miami, equipo que lo incluyó la noche del lunes en el paquete de jugadores que enviará a los Milwaukee Bucks para hacerse con Giannis Antetokounmpo.

Karim López, hijo del ex jugador profesional Hiram “Chino” López, se trasladó de adolescente a España para jugar en las categorías inferiores del Joventut de Badalona.

En lugar de sumarse al basquetbol universitario estadunidense, López completó su formación jugando dos años con los Breakers de Nueva Zelanda, con los que promedió en el último curso 11.9 puntos y 6.1 rebotes.