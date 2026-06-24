Video: Dejaron restos humanos en Puebla capital 

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Sadit González

En medio de cierres de carreteras de la AMOTAC, esta mañana fueron localizaron restos humanos calcinados en un predio sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Bulevar Carmelitas, con direccion a Cholula, en Puebla capital.

La circulación fue completamente bloqueada por las policías estatal, municipal, Guardia Nacional.

Cabe señalar que es el segundo hallazgo de restos humanos sobre dicha vialidad en la semana.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado del area de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos hizo las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos.