Tres hombres asesinados en la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan

Desde Puebla

En presunto ataque directo, asesinaron a tres hombres en Atlixco.

La madrugada de este miércoles, en un camino rural de la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan.

Conforme a los primeros reportes, se sabe que dos de las víctimas eran de Morelos, uno poblano y fueron interceptados por motociclistas armados.

Policías municipales llegaron, para tomar conocimiento y acordonar.