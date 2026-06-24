Tres hombres asesinados en la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan

Desde Puebla
En presunto ataque directo, asesinaron a tres hombres en Atlixco.
La madrugada de este miércoles, en un camino rural de la comunidad de Santa Lucía Cosamaloapan.
Conforme a los primeros reportes, se sabe que dos de las víctimas eran de Morelos, uno poblano y fueron interceptados por motociclistas armados.
Policías municipales llegaron, para tomar conocimiento y acordonar.
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