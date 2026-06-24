Gobierno estatal celebra acuerdo AUDI-Base trabajadora para afianzar industria automotriz

Desde Puebla

PUEBLA, PUE. – Sobre el convenio de revisión contractual entre la armadora automotriz AUDI y su base trabajadora, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, celebramos que empresa y representación sindical alcanzaran un acuerdo mediante el diálogo y la responsabilidad compartida. En un entorno desafiante para la industria, este resultado brinda certidumbre a las y los trabajadores y fortalece la estabilidad laboral. El acuerdo contempla un incremento global de 19.5 por ciento entre salario y prestaciones, resultado que refleja la voluntad de ambas partes para privilegiar la negociación y evitar afectaciones a la actividad productiva.

Puebla es uno de los principales polos automotrices de México y concentra una de las cadenas de proveeduría más importantes del país. La industria automotriz representa un sector estratégico para el desarrollo económico estatal, genera miles de empleos directos e indirectos y mantiene una fuerte vinculación con actividades logísticas, manufactureras, educativas y de innovación tecnológica. En este ecosistema, la planta de AUDI México en San José Chiapa constituye un referente de inversión, exportación y generación de bienestar para las familias poblanas.

La estabilidad laboral alcanzada mediante este acuerdo fortalece la competitividad de Puebla en un momento en que la industria automotriz enfrenta retos asociados a la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas formas de movilidad y las condiciones del mercado internacional. La resolución de la revisión contractual mediante el consenso envía una señal positiva a inversionistas nacionales y extranjeros sobre la capacidad del estado para construir acuerdos que favorezcan la productividad y el desarrollo económico.

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo reconocemos la disposición de la empresa y de la representación sindical para privilegiar el diálogo como mecanismo de solución. El estado de Puebla se consolida como una entidad donde la paz laboral, la inversión y el bienestar de las personas trabajadoras avanzan de manera conjunta. Este acuerdo contribuye a preservar la confianza como destino estratégico para la industria automotriz y fortalece las condiciones para que continúe la llegada de más oportunidades de empleo, inversión y crecimiento para las y los poblanos.