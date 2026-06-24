Final del Mundial 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

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La final del Mundial 2026 será el cierre del torneo más grande de la FIFA, con 48 selecciones compitiendo por el título en una edición que promete gran impacto global y alta audiencia en todos los continentes.

Fecha y horarios del partido decisivo

El encuentro final está programado para el domingo 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, correspondiente al partido número 104 del torneo. El inicio será a las 15:00 horas (ET), con variaciones según el país: en Perú, Colombia y Ecuador a las 14:00 horas, en México a las 13:00 horas, y en Argentina y Uruguay a las 16:00 horas. En España, el duelo se verá desde las 21:00 horas.

Dónde ver la final del Mundial 2026

La transmisión estará disponible en múltiples canales y plataformas según cada región. En Perú se podrá seguir por América TV, DSports y DGO, mientras que en Sudamérica destacan señales como TyC Sports, Caracol TV, RCN, Teleamazonas y Canal 5. En México figuran TelevisaUnivision y TV Azteca, en Estados Unidos FOX, FS1, Telemundo y Peacock, y en España La 1 junto a DAZN.

Durante el torneo, muchos aficionados también complementan la experiencia siguiendo estadísticas en vivo y resultados actualizados de partidos en plataformas que ofrecen seguimiento constante de la jornada futbolística, algo especialmente útil cuando se quiere revisar marcadores de fútbol en tiempo real sin perder detalle de lo que ocurre en otros encuentros.

Sede de la gran final

El MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, será el escenario de la final. Con capacidad para más de 80,000 espectadores, es uno de los recintos más importantes de Estados Unidos y ya ha albergado eventos internacionales de alto nivel.

Finales recientes del Mundial

En Brasil 2014, Alemania venció a Argentina en tiempo suplementario. En Rusia 2018, Francia derrotó a Croacia por 4-2. En Qatar 2022, Argentina y Francia empataron 3-3 en un partido histórico que se definió en penales.

Favoritos para la edición 2026

Entre las selecciones con mayores opciones destacan Argentina y Francia, junto a Brasil, Alemania, Inglaterra y España. Equipos con plantillas sólidas, figuras consolidadas y jóvenes talentos que buscarán llegar nuevamente a la final.