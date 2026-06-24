David Bisbal realizó un homenaje a Manuel Alejandro y a Jeanette en el Festival Torrelodones en Madrid, España

Interpretó de manera más que emotiva “Frente a Frente”, la icònica canción del compositor y que popularizó la famosa cantante

Por Mino D’Blanc

En el Festival Torrelodones celebrado en Madrid, España, David Bisbal sorprendió y emocionó al público asistente al haber realizado una interpretación muy especial de “Frente a Frente”, autoría del excelso Manuel Alejandro y que fue popularizada por Jeanette, a quienes les rindió un homenaje a través de dicha versión elegante y repleta de sensibilidad, respetando la esencia melancólica que ha convertido a dicha canción en un referente para varias generaciones.

Con su voz inconfundible y una interpretación emotiva y profunda, el artista aportó una nueva perspectiva a dicha composición atemporal, conectando de manera inmediata con el público del Festival. La actuación se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, generando una cálida ovación y una interminable emoción entre los asistentes.

Cabe mencionar que la elección de “Frente a Frente” refuerza el vínculo de David Bisbal con el legado de las memorables y eternas canciones de la música hispana, una línea artística que continúa explorando en esta etapa de su carrera. Su capacidad de reinterpretar clásicos desde el respeto y la personalidad propia vuelve a quedar patente en una actuación que puso de manifiesto su versatilidad y madurez artística.

Con esta presentación, David Bisbal, además de seguir trazando la ruta del crooner moderno, reafirmándose como una de las voces masculinas más elegantes y sofisticadas de habla hispana, sigue acercando al público algunas de las canciones más icónicas de nuestro repertorio musical, reafirmándose como una de las voces más importantes y reconocidas de la música en español, y continúa revelando el universo de ‘ETERNOS’, su próximo álbum que verá la luz el 2 de octubre.