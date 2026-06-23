El guatemalteco Pablo Villagrán fue el sexto eliminado de “MasterChef 24/7”

Por motivos de salud, María queda fuera de la competencia.

Dos nuevos cocineros se unen al reality culinario televisivo: Ismael y Nora.

Por Mino D’Blanc

Durante la transmisión de la gala dominical de “MasterChef 24/7”, dedicada obviamente al “Día del Padre” que en la república mexicana al igual que en otros países, se celebra el tercer domingo de junio, hubo muchas emociones y sorpresas.

-Primer reto de la noche: fue de “cazuelas” y estuvo liderado por los capitanes invitados que fueron Rey Grupero y su hijo Enzo, Pacho Chacón y su hija Polett e Ismael Zhu y su padre Enrique, que son figuras que dejaron huella por su destacado desempeño dentro del ya icónico formato. Los respectivos equipos prepararon siete porciones que fueron repartidas para los cuatro maestros que fungieron como comensales y los tres exigentes jueces que califican cada noche. El equipo amarillo liderado por Isamel Zhu e integrado por Pablo, Daniela y Luis, fue el ganador de dicha prueba.

-Reto al Límite: los tres concursantes antes mencionados, tras haber ganado la primera prueba, se enfrentaron a dicho reto que consistió en preparar “Tartar” con proteínas como res, atún y salmón, en diez minutos. Para dicho desafío exprés, los jueces exigieron técnica depurada, limpieza extrema y creatividad al límite. Seguido a la preparación, cada uno de los cocineros ofreció su platillo a degustación, resultando ganador Luis, quien subió al balcón y así se salvó de ser eliminado.

-Reto de Salvación: fue inspirado en los padres. Los participantes se enfrentaron al desafío de crear sinergia entre la técnica y el corazón, para crear un platillo que les recordara a sus padres y que al mismo tiempo transmitiera el amor que le tienen. El equipo que logró convencer a los jueces fue el de color rojo liderado por Rey Grupero y su hijo Enzo y conformado por Claudia, Lancer y Antrax, quienes subieron al balcón y lograron permanecer una semana más en la contienda.

-El momento más emotivo de la noche: se dio cuando los participantes compartieron distintas historias familiares a través de sus recetas. Una vez más se comprobó que la sazón de cada cocinero siempre va de la mano del corazón que cada uno ponga en sus preparaciones.

-María se despidió de “MasterChef 24/7”: tras ausentarse por tres días consecutivos, decidió renunciar a la competencia por motivos de salud. Antes de irse, entre lágrimas y abrazos, por su destacada labor recibió un reconocimiento de manos de Claudia Lizaldi.

-Dos nuevos cocineros se integran: el cierre del ciclo básico del exitoso reality culinario televisivo trajo consigo a Ismael y a Nora, quienes con su llegada sorprendieron a los participantes en turno y también causaron revuelo entre la audiencia. Ellos cambiarán el juego por completo y dejarán su alma y corazón en la parrilla para tener un lugar en lo que es conocida como “la cocina más famosa de México”. Además, aprovecharán su amplio bagaje culinario, así como el capital cultural gastronómico que los precede, con tal de dar batalla al resto de los participantes.

-Reto de Eliminación: Michelle, Pablo, Carmen, Daniela y Julio fueron los cocineros con mandil negro quienes se enfrentaron en tan terrible prueba. Contaron con treinta minutos para preparar un platillo que representara su legado en la competencia. El verdadero desafío en la preparación fue que cada uno dejara en su respectivo platillo la esencia e identidad por la que desean ser recordados dentro de “MasterChef”. Pablo fue quien no logró superar esta prueba y se convirtió en el sexto eliminado. Daniela y Julio recibieron mandil negro, lo que implica su permanencia condicionada por ser quienes menos han subido su nivel.

-Premisas: “MasterChef” en su formato 24/7 ha mostrado una competencia más exigente conforme van siendo eliminados los participantes. Los jueces y los maestros han aumentado sus estándares, mientras los cocineros desbloquean nuevas etapas dentro del reality. Esta semana del lunes 22 al domingo 28 de junio traerá consigo nuevas estrategias entre los participantes, ya que la competencia se torna más reñida con la llegada de Ismael y Nora, quienes cambiarán por completo el rumbo de la contienda.