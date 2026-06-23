Croacia sigue con vida y Colombia toma el liderato

• Los balcánicos eliminaron a Panamá; los cafeteros se clasificaron a los dieciseisavos

Leonardo Guzmán Hernández

La segunda jornada de los Grupos K y L dejó victorias importantes para Croacia y Colombia, selecciones que dieron un paso clave rumbo a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En Toronto, los croatas derrotaron 1-0 a Panamá gracias a una anotación de Ante Budimir al minuto 54, resultado que les permitió sumar sus primeros tres puntos del torneo y mantenerse con vida en la pelea por la clasificación. Además, la derrota significó la eliminación matemática de Panamá.

Mientras tanto, en Guadalajara, Colombia venció 1-0 a la República Democrática del Congo en un encuentro muy cerrado. La Tricolor mostró mayor control del balón y aprovechó una de sus oportunidades para quedarse con tres puntos fundamentales que la colocan como líder del Grupo K. El conjunto cafetero suma seis unidades y se juega el liderato en la última frente a Portugal.

Con estos resultados, Croacia llegará con opciones de clasificación al duelo definitivo frente a Ghana, mientras que Colombia afrontará un atractivo choque contra Portugal para definir al líder del Grupo K. La República Democrática del Congo aún conserva posibilidades de avanzar, mientras que Panamá se convirtió en una de las primeras selecciones oficialmente eliminadas del torneo.

Colombia toma el liderato y todo se definirá ante Portugal

• Los cafeteros ya están clasificados; RD Congo aún sueña y Uzbekistán quedó eliminada

La segunda jornada del Grupo K dejó a Colombia como líder tras derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo en Guadalajara con un gol de Daniel Muñoz al minuto 76, resultado que aseguró el pase de los cafeteros a los dieciseisavos de final.

Por su parte, Portugal reaccionó con autoridad y goleó 5-0 a Uzbekistán, impulsado por un doblete de Cristiano Ronaldo, para mantenerse en la pelea por el primer lugar del sector.

El líder del grupo se define cuando Colombia enfrente a Portugal, en uno de los partidos más atractivos del cierre de la fase de grupos. Al mismo tiempo, la República Democrática del Congo buscará un triunfo ante Uzbekistán para intentar avanzar a la siguiente ronda, ya sea como segundo lugar o como uno de los mejores terceros del torneo.

Posiciones del Grupo K

1️⃣ Colombia – 6 pts

2️⃣ Portugal – 4 pts

3️⃣ RD Congo – 1 pt

4️⃣ Uzbekistán – 0 pts

Última jornada del Grupo K (hora de México) Sábado 27 de Junio

Colombia vs Portugal | 17:30 horas

RD Congo vs Uzbekistán | 17:30 horas

Inglaterra y Ghana lideran un Grupo L que se definirá hasta el final

• Croacia sigue con vida; Panamá es la primera eliminada del sector

La segunda jornada del Grupo L dejó todo abierto rumbo a los dieciseisavos de final. Inglaterra y Ghana comparten el liderato con cuatro puntos, luego de empatar sin goles en Boston, mientras que Croacia derrotó 1-0 a Panamá gracias a un gol de Ante Budimir y se metió de lleno en la pelea por la clasificación

Los ingleses dominaron ampliamente la posesión ante Ghana, pero no lograron romper el orden defensivo de las Estrellas Negras. Por su parte, Croacia consiguió una victoria vital que le permitió llegar a tres unidades y mantenerse con opciones reales de avanzar a la siguiente ronda. La derrota dejó a Panamá sin puntos y sin posibilidades matemáticas de clasificar.

Con una jornada por disputar, Inglaterra y Ghana dependen de sí mismos para avanzar, mientras que Croacia buscará aprovechar cualquier tropiezo para colarse a los dieciseisavos. El liderato del grupo también sigue en juego y se definirá hasta el último minuto.

Posiciones del Grupo L

Inglaterra – 4 pts

Ghana – 4 pts

Croacia – 3 pts

Panamá – 0 pts

Última jornada del Grupo L Sábado 27 de Junio (hora de México)

Inglaterra vs Panamá | 16:00 horas

Croacia vs Ghana | 16:00 horas

Inglaterra tropieza ante Ghana y deja abierta la pelea por la clasificación

•Los ingleses no pudieron romper el cero y Ghana sumó un punto valioso en el Grupo L

La Selección de Inglaterra dejó escapar la oportunidad de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final tras empatar 0-0 ante Ghana en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Después de la lluvia de goles mostrada en su debut frente a Croacia, los ingleses se encontraron con una selección africana ordenada defensivamente que supo resistir durante los 90 minutos. Según las estadísticas oficiales, Inglaterra dominó la posesión y generó las opciones más claras, pero careció de contundencia en el último tercio del campo.

Durante el encuentro, figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka intentaron desequilibrar el marcador, pero la defensa ghanesa y las intervenciones de su arquero mantuvieron el empate. Ghana apostó por el orden táctico y por los contragolpes, logrando neutralizar a uno de los ataques más peligrosos del torneo. El resultado permitió a los africanos mantenerse con vida en la pelea por un boleto a la siguiente ronda.

Con este empate, Inglaterra llegó a cuatro puntos y sigue liderando el Grupo L, aunque dejó escapar la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación. Por su parte, Ghana sumó cuatro unidades y también dio un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final, por lo que todo se definirá en la última jornada cuando los ingleses enfrenten a Panamá y los africanos se midan a Croacia.