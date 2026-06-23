Declaración patrimonial de Alejandro Gertz Manero exhibe inmuebles, cuentas internacionales y bienes de alto valor

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La declaración patrimonial más reciente de Alejandro Gertz Manero hizo públicos detalles sobre el patrimonio reportado por el exfiscal general de la República y actual embajador de México en Reino Unido.

El documento presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reúne información sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, objetos de valor y obligaciones financieras.

Patrimonio inmobiliario: 13 propiedades reportadas

De acuerdo con la versión pública del expediente, el funcionario declaró la posesión de 13 inmuebles: 10 casas, un edificio, un departamento y un terreno. Entre los bienes destaca un departamento ubicado en Manhattan, Nueva York.

El documento establece que ocho propiedades tuvieron origen hereditario, dos fueron incorporadas mediante cesión de derechos y tres corresponden a adquisiciones por compra. La información pública también permite conocer fechas de incorporación patrimonial, aunque no en todos los casos aparece el valor actualizado de los inmuebles.

Cuentas bancarias y activos financieros dentro y fuera del país

En materia financiera, la declaración reporta 15 cuentas bancarias. De ese total, cuatro se encuentran fuera de México: dos en España, una en Suiza y una en Estados Unidos. El resto aparece registrado en instituciones financieras nacionales.

Asimismo, el expediente señala participación accionaria en empresas relacionadas con actividades inmobiliarias. Algunas cuentas financieras incluidas dentro del reporte aparecen asociadas con dichas sociedades.

Joyas, obras de arte y bienes muebles por más de 28 millones

Dentro del apartado de bienes muebles, la declaración incorpora activos con un valor conjunto superior a los 28 millones de pesos. El desglose incluye relojes, joyas y monedas con un valor mayor a 18 millones de pesos.

También se reportan obras de arte valuadas en más de 8 millones de pesos y menaje de casa integrado por mobiliario, libros y artículos domésticos. Según el documento, estos bienes fueron registrados como patrimonio de origen hereditario.

Vehículos declarados y adquisiciones registradas

La declaración patrimonial incluye siete vehículos. Entre ellos destaca un Rolls-Royce Wraith modelo 2014 adquirido en 2020 mediante pago de contado por un monto de 2.7 millones de pesos, periodo en el que Gertz Manero ocupaba la titularidad de la Fiscalía General de la República.

El reporte también incorpora automóviles de colección y unidades registradas como bienes heredados, además de vehículos adquiridos en distintos años mediante operaciones de compra.

Adeudos y alcance de la información pública

Además del patrimonio declarado, el expediente incorpora obligaciones financieras. Entre ellas aparecen adeudos en tarjetas de crédito y un crédito hipotecario contratado en dólares.

La información disponible permite conocer parte del origen patrimonial, fechas de adquisición y montos asentados en el documento oficial. Sin embargo, la versión pública no muestra el valor total de todos los bienes heredados ni establece conclusiones legales sobre el patrimonio reportado por el funcionario.