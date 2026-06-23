Cristiano Ronaldo hace historia: es el primer futbolista en anotar en seis Mundiales

LA JORNADA

Houston. Finalmente Cristiano Ronaldo se presentó en la Copa del Mundo. El portugués hizo historia al convertirse este martes en el primer futbolista en anotar en seis ediciones del torneo, luego de marcar el gol que abrió el marcador en la victoria de Portugal 5-0 ante Uzbekistán del Grupo K, en Houston.

El Comandante anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo. “¡Síuuu!”, gritó el estadio al unísono, acompañando la celebración del ídolo portugués.

Poco antes del descanso, Ronaldo reinició y anotó el tercero de los cinco que acabaría marcando su selección, que con este resultado aseguró prácticamente su pase a dieciseisavos de final.

A sus 41 años, CR7 tiene en su haber un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Qatar 2022 y, por ahora, dos en Norteamérica 2026 y supera en este registro al astro argentino Lionel Messi, quien anotó en todos menos en Sudáfrica.

Además, ya suma 10 anotaciones mundialistas y supera a Eusebio como máximo artillero portugués en la Copa del Mundo.

CR7 consigue este récord un día después de que su némesis deportivo, Lionel Messi, se convirtiera en el máximo goleador en solitario en la historia de los Mundiales, con 18 tantos, tras marcar un doblete en la victoria por 2-0 contra Austria en el Dallas Stadium.

En este mano a mano por los números, CR7 también suma en su sexta participación consecutiva en una Copa del Mundo, otro récord que comparte con Messi, quienes han jugado en todas las citas mundialistas desde 2006.

Portugal aplastó a Uzbekistán

Además de Ronaldo, los goles portugueses este martes llegaron por medio de un tiro libre de Nuno Mendes (17′), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87′) y un autogol de Abdukodir Khusanov (60’).

Los dirigidos por Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha controlaron el ritmo y posesión.