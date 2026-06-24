Markovito: el robot desarrollado por el INAOE para asistencia en la vida diaria

Staff/RG

Un equipo de investigadores y estudiantes del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) desarrolla un robot de asistencia que puede ver, escuchar e interactuar con humanos en ambientes de la vida diaria.

Markovito es el nombre de este robot que ha involucrado trabajo en prácticamente todas las áreas de inteligencia artificial y que el pasado mes de abril ganó el segundo lugar del Torneo Mexicano de Robótica en la categoría de RoboCup@Home. La competencia se realizó en Puebla y, en su categoría, Markovito compitió contra robots de seis instituciones académicas de diversas partes del país.

El equipo Markovito está integrados por los investigadores Enrique Sucar Succar, Eduardo Morales Manzanares y Alejandro Gutiérrez Giles; el técnico David Carrillo y los estudiantes Rodolfo Mondragón, Reynolds León, Julio de la Torre, Andrés Espínola, Neiby Polanco, Daniela Sosa, Jennifer Chávez y Ángel Viveros.

El Dr. Alejandro Giles Gutiérrez explica que la competencia incluyó cinco tareas: “la primera de ella fue de un robot asistencialista que empieza su tarea en la sala y va a la puerta donde está un invitado al que recibe, le pregunta cuál es su nombre y cuál su bebida favorita, lo lleva a la sala y le ofrece una silla libre. Luego llega un segundo invitado, lo recibe, y este invitado trae una bolsa, el robot debe tomar la bolsa, sentarlo en un lugar vacío y presentar a los invitados”.

La segunda tarea consistió en acomodar los objetos de una mesa. El robot debe detectar los objetos que están sobre la misma y debe realizar varias tareas: si detecta que hay basura debe ir al bote y tirarla, si detecta un traste debe depositarlo en el fregadero, si es fruta debe guardarla en su lugar.

En la tercera tarea el robot escucha cualquier instrucción que se le dé, por ejemplo “ve a la mesa y ve cuántas frutas hay”, entonces tiene que ir a la cocina, a la mesa y regresar e informar que en la mesa hay determinado número de frutas.

En la cuarta tarea el robot debía sobre sacar ropa de una canasta o de una lavadora, ropa que se acaba de lavar y secar, y acomodarla en una mesa y doblarla.

Finalmente, el quinto reto se llevaba a cabo en una cafetería o restaurante. En este caso el robot primero tenía que detectar a la persona que levantara la mano, ir a la mesa de dicha persona, tomarle la orden, confirmarla, ir a donde está el bar tender o la cocina, pedir la orden y finalmente llevarla al comensal.

El Dr. Enrique Sucar informa que el desarrollo de este proyecto involucra prácticamente todas las áreas de inteligencia artificial: “En primer lugar el robot tiene que navegar, desplazarse en el ambiente, planear cómo va a ir de un lugar a otro, evitar obstáculos, si alguien se atraviesa darle la vuelta. Todo esto se refiere al movimiento del robot, lo que se conoce como planeación, navegación, localización y evasión de obstáculos. Otro aspecto es el de visión que le permite reconocer y ubicar objetos, reconocer personas, o bien seguir a una persona, es decir, toda la parte visual. Esta también la parte de interacción, es decir, la persona le da los comandos de voz en lenguaje natural (inglés o español) y el robot tiene que entender la instrucción y ejecutarla”.

También incluye el aspecto de manipulación, es decir, “el robot debe mover el brazo, planear cómo lo mueve para tomar objetos, llevarlos de un lugar a otro. Por eso me gusta este proyecto, porque hay retos en muchas áreas y por lo tanto tenemos muchos estudiantes”.

Es importante subrayar que el equipo Markovito sigue trabajando en todos los aspectos, particularmente en el de interacción humano-robot para incorporarle todos los nuevos modelos de inteligencia artificial para imitar en la medida de lo posible el razonamiento humano con el objeto de que pueda tomar decisiones.