De Roma a Venecia: Cuando la poesía decide caminar junta

Por Carlos Javier Jarquín

Italia fue escenario del II Encuentro Internacional de Poetas del Mundo, una travesía cultural que reunió voces de cuatro continentes para defender la vida, la paz y la fraternidad entre los pueblos.

Mientras el mundo continúa marcado por guerras, crisis climáticas, desplazamientos humanos, polarización política y una creciente sensación de incertidumbre, un grupo de poetas, artistas y promotores culturales provenientes de América, Europa y África decidió recorrer Italia llevando consigo una propuesta aparentemente simple, pero profundamente revolucionaria: reunirse para dialogar, escuchar y construir puentes a través de la poesía.

Entre el 12 y el 20 de junio de 2026, se desarrolló en Italia el II Encuentro Internacional de Poetas del Mundo, una experiencia humana y cultural que condujo a una delegación internacional por las ciudades de Roma, Florencia, Bolonia, Ferrara, Rovigo, Mestre y Venecia.

Más que una sucesión de recitales o actos literarios, el encuentro fue una demostración concreta de que la poesía sigue siendo capaz de reunir personas de distintas lenguas, religiones, culturas e historias alrededor de valores universales como la paz, la justicia, la solidaridad y la defensa de la vida.

Un movimiento nacido para servir a la humanidad

Para comprender el significado de este encuentro es necesario remontarse al año 2005, cuando el poeta chileno Luis Arias Manzo fundó Poetas del Mundo.

Exiliado político durante la dictadura chilena y residente durante años en Francia, Arias Manzo comprendió que la poesía no podía limitarse únicamente al ámbito estético o literario. En un mundo cada vez más fragmentado, pensó que los poetas debían asumir una responsabilidad ética frente a los grandes desafíos de la humanidad.

De esa reflexión nació un movimiento internacional que hoy reúne a más de 9.000 miembros en más de 140 países y que se ha convertido en una de las redes poéticas más extensas del planeta.

Su propuesta es clara: poner el arte y la sensibilidad al servicio de la humanidad. El propio Arias Manzo sintetizó esta visión en el Manifiesto Universal de Poetas del Mundo, traducido a numerosos idiomas y difundido en todos los continentes.

Desde entonces, Poetas del Mundo ha impulsado encuentros internacionales, acciones culturales, campañas de sensibilización y proyectos destinados a fortalecer el diálogo entre los pueblos y la conciencia planetaria.

Una caravana de la diversidad humana

La delegación reunida en Italia reflejó el carácter universal del movimiento.

Junto a Luis Arias Manzo participó la poeta y psicóloga Maggy Gómez Sepúlveda, nacida en Colombia y residente en Chile, actual Subsecretaria General de Poetas del Mundo y promotora de procesos de transformación humana a través de la poesía, la biodanza y la danzaterapia.

Desde Colombia llegaron también Julio César Medina Hernández y Édgar Enrique Páramo Blanquicett, dos voces representativas de la creación literaria y la promoción cultural de su país.

Brasil estuvo representado por los reconocidos repentistas Chico de Assis y João Santana, herederos de una tradición popular donde la poesía improvisada se convierte en expresión viva de la identidad colectiva.

España aportó la experiencia literaria de Cristina Galán Rubio y Teresa Sánchez Laguna, mientras que El Salvador estuvo representado por Óscar René Benítez, vicepresidente continental de Poetas del Mundo para América.

La presencia africana estuvo encarnada por Raïs Neza Boneza, nacido en la República Democrática del Congo y residente en Noruega, cuya obra aborda la memoria, el exilio y la dignidad humana.

Desde Túnez participó la poeta, pintora y sociólingüista Rajaa Gharbi, reconocida internacionalmente por tender puentes entre Oriente y Occidente a través del arte.

A ellos se sumaron acompañantes provenientes de Colombia y Chile, fortaleciendo el carácter humano y comunitario de la experiencia.

Italia abre sus puertas

La travesía comenzó en Roma, en el espacio cultural La Casa del Municipio, bajo la coordinación de la poeta Elisabetta Biondi Della Sdriscia.

Posteriormente, la delegación se trasladó a Florencia, donde fue recibida por el poeta Carmelo Consoli en la histórica Biblioteca Mario Luzi.

La tercera etapa tuvo lugar en Trebbo di Reno, Bolonia, gracias al trabajo de las poetas Claudia Piccinno y Raffaella Tamba.

En Ferrara, los participantes fueron acogidos por el reconocido poeta, periodista y dramaturgo Athos Tromboni, quien abrió las puertas de uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la ciudad: la Palazzina Marfisa d’Este.

La caravana continuó hacia Rovigo, donde el poeta Stefano Siviero coordinó una nueva jornada de encuentro y diálogo intercultural.

Finalmente, la etapa de clausura se desarrolló en Mestre y Venecia bajo la colaboración de la destacada poeta italiana Isabella Sordi, figura ampliamente reconocida por su trayectoria literaria internacional.

Stefano Caranti: el arquitecto silencioso del encuentro

Detrás de cada actividad, cada desplazamiento y cada escenario hubo meses de trabajo invisible.

El principal responsable de convertir esta idea en realidad fue Stefano Caranti, Secretario Nacional de Poetas del Mundo para Italia.

Desde octubre de 2025 comenzó a contactar asociaciones culturales, bibliotecas, centros de lectura, poetas y gestores culturales de distintas regiones italianas para construir una ruta que permitiera llevar la poesía a diversas ciudades del país.

Su trabajo no solo hizo posible la realización del encuentro, sino que consolidó la presencia de Poetas del Mundo en Italia, continuando una labor iniciada en 2019 cuando impulsó la creación del portal italiano del movimiento.

A lo largo de todo el recorrido, Caranti acompañó personalmente a la delegación, coordinó actividades, registró material audiovisual y fortaleció vínculos con organizaciones culturales italianas que hoy forman parte activa de esta red internacional.

La poesía también se escucha

Uno de los momentos más simbólicos del encuentro fue la interpretación del Himno Nacional Italiano de Poetas del Mundo.

La iniciativa nació precisamente de Stefano Caranti y contó con los arreglos musicales del maestro, organista y compositor Alberto Guerzoni, mientras que la interpretación estuvo a cargo de la soprano Rossana Antonioli.

El himno se convirtió en una expresión artística que sintetiza el espíritu del movimiento: la unión de las diferencias bajo un ideal común de fraternidad universal.

La memoria de los instantes

Toda experiencia necesita quien la preserve. Por ello, el artista italiano Lucio Russo, fotógrafo, actor y hombre de teatro, asumió la tarea de documentar visualmente el encuentro.

Su cámara registró abrazos, lecturas, conversaciones, paisajes y emociones que ahora pasarán a formar parte de la memoria histórica de Poetas del Mundo.

Durante las próximas semanas, el material fotográfico y audiovisual será recopilado y editado para integrarse al archivo documental del movimiento y al portal italiano de Poetas del Mundo.

Mucho más que poesía

Quienes observan desde fuera podrían pensar que se trató simplemente de una serie de recitales literarios.

Sin embargo, quienes participaron saben que fue mucho más.

Fue una convivencia entre personas provenientes de culturas diferentes.

Fue compartir trenes, comidas, hoteles, ciudades y conversaciones.

Fue escuchar la historia de un poeta africano junto a la experiencia de un repentista brasileño, una poeta española, un escritor colombiano o una artista tunecina.

Fue comprobar que, más allá de las diferencias, existen preocupaciones comunes: la paz, la dignidad humana, la justicia social, la preservación del planeta y la necesidad de construir una cultura del encuentro.

El futuro ya comenzó

Cuando el encuentro concluyó en Mestre y Venecia, no terminó una actividad.

Comenzó una nueva etapa.

Los participantes regresaron a sus países llevando consigo nuevas amistades, nuevos proyectos y la certeza de que la poesía sigue teniendo un papel que desempeñar en el siglo XXI.

En tiempos donde abundan los discursos que dividen, Poetas del Mundo continúa apostando por la palabra que une.

Una palabra que no busca imponerse, sino dialogar.

Una palabra que no levanta fronteras, sino puentes.

Porque, como han repetido los participantes de esta travesía italiana, la poesía sigue siendo una de las formas más profundas de humanidad.

Y porque, después de recorrer juntos siete ciudades italianas, una vez más quedó demostrado que la poesía no conoce fronteras.

Quiero felicitar a todos los organizadores de este evento, en especial al poeta italiano Stefano Caranti, por la visión y el trabajo arduo durante tantos meses para hacer posible esta actividad. También envío mi reconocimiento al querido poeta Luis Arias Manzo, quien desde 2005 ha impulsado la iniciativa del Movimiento Poetas del Mundo para promover la paz global; aprovecho para felicitarlo por adelantado porque este 30 de junio cumplirá 70 años. ¡Muchas felicidades, Luis, por todo lo que promueves desde este Movimiento planetario!

Extiendo además mi agradecimiento y felicitaciones a todos los poetas que participaron en estos encuentros y a las distintas ciudades y espacios de Italia que recibieron a los artistas con aprecio y admiración