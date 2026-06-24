Sheraton Santiago y KO se unen para crear un espacio de bienestar, comunidad y conexión humana

Staff/RG

Hay encuentros que trascienden un momento. Son aquellos que nacen de la autenticidad, el respeto y la posibilidad de compartir con otros siendo simplemente uno mismo.

Con esa convicción, Sheraton Santiago y KO se unen para desarrollar una experiencia colaborativa que invita a las personas a comenzar el día conectando con el bienestar, el movimiento y la comunidad, en un espacio abierto e inclusivo pensado para recibir a huéspedes, alumnos de KO y público general.

La jornada se realizará el domingo 28 de junio en Sheraton Santiago y busca ofrecer una instancia para reunirse, compartir y fortalecer vínculos a través de una experiencia guiada que promueve el bienestar físico y emocional en un ambiente de respeto, cercanía y sentido de pertenencia.

Esta iniciativa se desarrolla en el contexto de Pride 2026 y refleja el compromiso de ambas organizaciones por contribuir a la construcción de espacios donde todas las personas se sientan bienvenidas, respetadas y valoradas por quienes son.

Más que una actividad puntual, la experiencia busca poner en valor el poder de la comunidad y de los encuentros genuinos, entendiendo que la inclusión se construye día a día a través de acciones concretas y de espacios donde las personas puedan sentirse seguras para expresarse y conectar con los demás.

A través de esta colaboración, Sheraton Santiago y KO reafirman una visión compartida: crear lugares donde el bienestar, la diversidad y la conexión humana sean parte de una experiencia auténtica y cotidiana, fortaleciendo el sentido de pertenencia que hace posible que todas las personas se sientan realmente bienvenidas.

Inscripciones: https://docs.google.com/forms/d/1mVZmxSo46ChBz6cabbcMb-9SBx8mInMVele7nQGGIGE/edit