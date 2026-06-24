Jóvenes de Colima ganaron desafío latinoamericano con un software para detectar marcas falsificadas en plataformas de venta digital

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El equipo “CAZA”, del CETis 157 de Cuauhtémoc, Colima, se consagró ganador de la final regional del Desafío América Latina Original, superando a los equipos finalistas de Argentina, Brasil y Chile.

Más de 280 estudiantes de los cuatro países participaron del programa, desarrollando soluciones innovadoras para combatir la falsificación y promover decisiones de consumo responsables en el mundo digital.

“Desafío América Latina Original” es un programa regional impulsado por Mercado Libre e International Trademark Association (INTA) e implementado por Junior Achievement Américas, que combinó metodologías de innovación con mentorías de voluntarios corporativos para formar a jóvenes como agentes de cambio frente a la falsificación en el comercio digital.

Ciudad de México, junio de 2026.- Estudiantes del CETis 157 de Cuauhtémoc, Colima, desarrollaron un software capaz de detectar si las marcas que aparecen en plataformas de venta online son originales o falsificadas, brindando a los consumidores una herramienta concreta para tomar decisiones de compra más seguras e informadas. La propuesta del equipo “CAZA” fue seleccionada para representar al país en la final regional del programa “Desafío América Latina Original”, impulsado por Mercado Libre e International Trademark Association (INTA) e implementado por Junior Achievement Américas en Argentina, Brasil, México y Chile. El equipo mexicano se consagró ganador de la final regional, realizada el pasado 17 de junio.

En un universo de más de 280 jóvenes participantes de cuatro países, “CAZA” lo integran Aldo Mendoza Alcaraz, Ana Victoria Radilla Espinosa, Viviana Elizabeth Ávalos Preciado, Jessica Estefanía Estrada Ochoa, Anamaray Guadalupe Martínez Solís, Milagros Guadalupe Romero Llerenas, Álvaro Emmanuel Ávalos Silva, Paula Camila Trujillo Vargas, del CETis 157, ubicado en Cuauhtémoc, Colima. Su proyecto fue seleccionado entre los finalistas nacionales e involucró pensamiento crítico, creatividad y una mirada innovadora sobre un problema cotidiano: la proliferación de productos falsificados en plataformas de comercio electrónico, uno de los fenómenos de mayor crecimiento en la región.

“No esperábamos aprender tanto sobre el complejo marco legal de la propiedad intelectual; al inicio pensábamos que combatir la piratería era asunto puramente técnico. Nos motivó ver el contraste tan injusto que hay en nuestra región: por un lado, tenemos familias artesanas y PyMES que tardan meses de sacrificio, ahorros y diseño en sacar una línea de calzado o textil, y por el otro lado, la realidad digital donde un clasificador clona esa identidad en solo 45 segundos”, declaró el equipo CAZA.

En palabras de la docente Georgina Ivette Granero Vega: “A mí lo que me mueve es que los alumnos no se queden encerrados en la teoría del salón, sino que vean qué está pasando en el mundo real. Quisimos demostrar que desde el bachillerato técnico podíamos crear una herramienta accesible que de verdad defendiera al productor local. Ver que un proyecto que nació en nuestras aulas hoy puede tener un modelo financiero real nos hace ver que no estamos jugando a la escuelita. Lo que más nos gustó fue el proceso de co-creación con los muchachos: ver cómo pasamos de una preocupación por los artesanos locales a estructurar una plataforma LegalTech con pies y cabeza”

El programa identificó el problema del consumo online de productos falsificados en un mercado que alcanza los 500 mil millones de dólares anuales a nivel global y afecta a la economía latinoamericana en términos de empleo, recaudación impositiva e innovación. Al mismo tiempo, representa un riesgo concreto para la seguridad y la salud de los consumidores, al tratarse de productos que no cumplen con normativas ni estándares de calidad.

Bajo el lema “Entender el problema para ser parte de la solución”, el Desafío América Latina Original propuso que los propios jóvenes desarrollaran soluciones e iniciativas que contribuyen a un comercio digital más seguro, confiable y consciente, respondiendo a una pregunta central: ¿por qué es importante que un producto sea original?

“En Junior Achievement creemos que los jóvenes no son solo el futuro: son agentes de cambio hoy. El Desafío América Latina Original nos desafía a todos a mirar lo que consumimos con ojos críticos, a entender que detrás de cada producto original hay innovación, trabajo y cultura que vale la pena proteger. Lo que valoramos de estos proyectos son las habilidades que los jóvenes ponen en práctica y los ayudan a moverse en la economía actual: a partir de un problema real, aprenden a resolver un desafío, a pensar en equipo y a presentar sus ideas ante otros”, destaca Noël Zemborain, Presidenta de Junior Achievement Américas.

“Este Desafío es un paso más de Mercado Libre en la lucha contra la falsificación y la piratería. Hace años que somos sponsors de la campaña “Unreal” de INTA para fomentar la educación de los jóvenes, y ver el éxito de esta primera edición del “Desafío América Latina Original” refuerza este compromiso: brindar más y mejor información sobre el impacto de la falsificación y el valor de elegir productos originales. Seguiremos impulsando estas iniciativas para generar un impacto positivo en la región.” Paula Fernández Pfizenmaier, Directora de Propiedad Intelectual de Mercado Libre.

“A través de UNREAL, la INTA reconoce a la educación como una de las herramientas más eficaces para combatir la piratería y promover el respeto por los derechos de propiedad intelectual. Ver a estudiantes de la región desarrollar soluciones creativas para los desafíos de nuestra sociedad nos hace confiar en la próxima generación de innovadores y consumidores. Felicito al equipo de México por este logro y espero que estas ideas inspiren a jóvenes de toda América Latina.”, Etienne Sanz de Acedo, CEO Internacional Trademark Association- INTA

Los equipos participantes de los cuatro países, todos entre los 15 y 18 años, recibieron capacitación a través de charlas y talleres prácticos para comprender el problema de la falsificación —sus riesgos para la salud, la seguridad y la economía, y su vínculo con el crimen organizado—, además de mentorías con líderes de la región que los guiaron en el desarrollo de sus proyectos. En México, participaron nueve equipos de 7 estados, quienes crearon propuestas para hacer más atractivo elegir productos originales, generar orgullo por lo auténtico y visibilizar las consecuencias de consumir falsificaciones.

La final regional se realizó el 17 de junio de forma virtual. El equipo “CAZA”, de México, se consagró ganador de la final regional, tras ser seleccionado por un jurado de profesionales que evaluó propuesta de valor, innovación, presentación y trabajo en equipo.

Para seguir el desarrollo del programa y conocer más sobre la iniciativa, se puede visitar el sitio oficial del proyecto en https://www.desafiooriginal.lat/

El Desafío América Latina Original se enmarca en Unreal Campaign, una iniciativa global impulsada por INTA que busca concientizar sobre la importancia de las marcas registradas y los riesgos de la falsificación. A través de educación, campañas digitales y actividades interactivas, Unreal promueve decisiones de consumo más informadas y responsables bajo una premisa clara: las marcas son poderosas, la falsificación afecta a consumidores y comunidades, y todos tenemos un rol en la solución.