Presentan jornada “Atlixco Orgullo Incluyente 2026”,

Desde Puebla
En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+ el Ayuntamiento de Atlixco a través de la dirección de Arte y Cultura presentó la agenda de actividades de “Atlixco Orgullo Incluyente 2026”, una iniciativa que reúne arte, cultura, diálogo y reflexión para promover el respeto y la diversidad.
El programa contempla actividades como narración escénica, talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, conversatorios, teatro, pasarela incluyente y presentaciones de música y folklore.
Con sede principal en la Casa de Cultura de Atlixco “Acapetlahuacan”, estas acciones buscan generar espacios de expresión, convivencia y reconocimiento para construir una sociedad más incluyente y participativa.
Checa la cartelera:
Programa de actividades Casa de Cultura “Acapetlahuacan”| Atlixco Orgullo Incluyente 2026
1. “Todos Somos Diferentes”, presenta: Wicho Cuentacuentos.
Unipersonal de narración oral escénica para abordar la diversidad sexual desde distintas miradas.
Miércoles 24 de junio, a las 18:00 hrs.
2. “Mi cuerpo, mis decisiones, mis derechos”, Taller de derechos sexuales y reproductivos y diversidad sexual. Miércoles 24 de junio, a las 12:30 y 14:00 hrs. En la secundaria Melchor Ocampo
3. Conversatorio “Retos y Desafíos de la Diversidad Sexual en Atlixco 2026”. Espacio de diálogo y reflexión sobre la diversidad sexual. Miércoles 24 de junio a las 17:00 hrs.
4. Pasarela Incluyente. Presentación: Alan Zepeda Resort 2026. Viernes 26 de junio a las 18:00 hrs.
5. Teatro: “Madre e Hija, más allá del fondo del mar”, Lectura dramatizada de la obra original de Marco Polo Rodríguez. Sábado 27 de junio, a las 13:00 hrs.
6. Música y Folklor: “Tradición sin etiqueta”, Presentación artística que celebra la diversidad desde las expresiones culturales. Domingo 28 de junio a las 17:00 hrs.
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