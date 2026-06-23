Inician obras de drenaje y apotable en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 23 de junio de 2026.- Con el compromiso de seguir fortaleciendo la infraestructura básica y mejorar las condiciones de vida de las familias Amozoquenses, el presidente municipal, Severiano de la Rosa Romero, encabezó el inicio de dos importantes obras en la colonia Las Cruces, enfocadas en la ampliación de las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Acompañado por regidores, directores del Ayuntamiento y vecinas y vecinos de la zona, el edil dio el banderazo de arranque a la ampliación de la red de drenaje sanitario en la calle San Isidro, Privada Ventura y Privada Báez, así como a la ampliación de la red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Ocotal.

Estas acciones responden a necesidades prioritarias expresadas por la ciudadanía y representan un paso importante para garantizar servicios básicos más eficientes, seguros y dignos para las familias que habitan en esta colonia.

Durante el inicio de los trabajos, el edil destacó que cada obra realizada por su administración tiene como propósito generar bienestar y atender de manera directa las necesidades de la población, privilegiando siempre el diálogo y la cercanía con la gente.

Las obras de infraestructura hidráulica y sanitaria no solo representan una mejora en los servicios públicos, sino que también contribuyen a la salud, la seguridad y el desarrollo del Amozoc, impactando positivamente en la vida cotidiana de quienes habitan estos espacios.