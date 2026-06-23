En Cuautlancingo, Omar Muñoz da contrato de 3 mdp a constructora que no entregó a tiempo los baños de Ruta

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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Si en algún momento el titular de la Auditoría Superior del estado (ASE), Germán Reyna y Herrero, se decide –o le ordenan- ponerse a trabajar, debería echarse una revisión en Cuautlancingo, donde el presidente municipal morenista, Omar Muñoz y sus hermanos, que son los que realmente gobiernan, manejan dinero público, incluso cantidades millonarias, de manera, digamos, bastante rarita.

Y para muestra van dos botones, que reflejan cómo la banda de “Los Muñoz” maneja los recursos de Cuautlancingo: Omar Muñoz: Nepotismo, simulación y deslealtad en Cuautlancingo

La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) registró el contrato SIMySP-DI/DLyC/COP-PUTD/2025/005 de hasta 3 millones 162 mil pesos de Omar Muñoz a una supuesta empresa, BERESMO CONSTRUCTORA, por obra pública, aunque no detalla ni el proyecto ni la forma en que se decidió esta asignación.

Además de que el gobierno morenista de Cuautlancingo dio un jugosísimo contrato mayor a tres millones de pesos sin especificar cuál fue el mecanismo de licitación ni detallar qué presunta “obra pública” pagarán los ciudadanos, Beresmo Constructora y su representante, DENICE DE JESÚS ÁVILA AMARO, no tienen –precisamente – buenos antecedentes en el sector público.

¡12 MDP CON ABSOLUTA OPACIDAD!

En noviembre del año pasado, Beresmo Constructora y Denice de Jesús fueron exhibidas como la empresa que, presuntamente, hizo los baños de Ruta…que ¡seguían cerrados después de un año de la supuesta conclusión!: Baños en paraderos del metrobús debían estar el domingo y no hay ni uno

Inclusive, para el 31 de marzo del año pasado, los bañitos de Ruta permanecían inutilizados, a pesar de que el gobierno estatal pasado había pagado 32 millones de pesos a Beresmo Constructora, una empresa bastante “consentida” en la entidad, como lo ratificó el convenio millonario, pero opaco, secreto, que Omar Muñoz y sus hermanos le dieron entre el 1ro y 31 de julio de 2025.

Por las mismas fechas, la pandilla que mal gobierna Cuautlancingo realizó otro contrato, inclusive, más costoso y obscuro, de acuerdo a la PNT. Dieron por adjudicación directa 11 millones 999 mil pesos a una supuesta empresa, MURSTEIN, S.A. DE C.V, pero ¡sin detallar ABSOLUTAMENTE NADA!, ni siquiera el rubro (seguridad, obra, servicios) del convenio y mucho menos detallar qué implicó un gasto tan elevado.

Así que, si un día la ASE se decide a investigar cómo gastan el dinero público ciertos presidentes municipales, Cuautlancingo es uno en que urge que le pongan un alto a los excesos y opacidad del edil y su familia.

¡De nada!

EL DÍA DEL MÉXICO VS COREA DEL SUR, LA PRESIDENTA DE ACATLÁN ANDUVO EN PLENA “AGUSTOSIDAD” EN EL PARRILLAJE

El jueves pasado, cuando la selección de México jugó contra la de Corea del Sur, Guadalupe Lucero Bárcena, supuesta presidenta municipal morenista de Acatlán, vino a pasear a Puebla capital con su presunta pareja y ex “secretario de Seguridad Pública”, Juan Alberto Domínguez, al que llevó a comer al “Parrillaje”.

Al parecer, las acusaciones y el supuesto análisis sobre la revocación de su mandato le valen olímpicamente madr…a dicha edila, que –en lugar de tratar de abatir el aumento de delitos en Acatlán- anduvo de turista en la Angelópolis, donde comió en un restaurante bastante caro. Habría que preguntarse si metió dicha factura entre los gastos del ayuntamiento o la pagó de su propio y, por lo visto, creciente pecunio: Acatlán y Guadalupe Lucero Bárcenas: Mucha soberbia…y nulos resultados en seguridad

Obvio que sus protectores, sean quienes sean, le dieron manga ancha, para que haga lo que quiera, sin preocuparse de lo que quieran o digan los ciudadanos ni de las quejas en su contra, que presuntamente analiza el Congreso local: Siempre sí: Congreso de Puebla analizará solicitud de revocación de mandato contra alcaldesa de Acatlán de Osorio, informó Pável Gaspar

Pero no todo es jolgorio para dicha alcaldesa, porque su novio ya no está en Puebla. No es que el aumento en la inseguridad ni las denuncias ciudadanas la hayan hecho quitarlo, puesto que lo que quieren sus gobernados le vale un cacahuate, sino que la propia secretaría de Marina (Semar) lo removió y envió a otra entidad, porque la costumbre en ese rubro es moverlos cada dos años, para que no se estanquen y puedan avanzar.

Actualmente, la Legislatura local tiene seis peticiones de revocaciones de mandato, incluidas Acatlán, Zapotitlán de Méndez y Texmelucan, aunque se da por sentado que ninguna procederá, pues la gente casi nunca agrega pruebas reales, tangibles contra los munícipes. Así que, para el partido de este miércoles de México VS Chequia, a ver cuántos alcaldes se vienen a verlo a la capital del estado.