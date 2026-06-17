Acatlán y Guadalupe Lucero Bárcenas: Mucha soberbia…y nulos resultados en seguridad

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

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El pez por su boca muere y el caso de la edila morenista de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcena, lo demuestra fielmente: El video que ella y su gente grabaron con un “mensaje” a la gente solamente reflejó la profunda soberbia, estulticia y desdén hacia los ciudadanos.

Incluso, en dicho mensaje, la propia alcaldesa acusó a la delincuencia organizada de tratar de desestabilizar su administración, denuncia que debería ser investigada por la Fiscalía General de República (FGE) y que, de ser cierta, demostraría la influencia de grupos delictivos en algunos ayuntamientos.

Lo que Lucero Bárcena omitió en su autoentrevista es que una de las personas a las que acusó de pertenecer a la delincuencia y tratar de generarle problemas, Marichuy N, era su amiga y ella misma la incluyó en su administración, como lo detallé en este espacio hace pocos días: Acatlán y Guadalupe Lucero Bárcena: En riesgo la gobernabilidad, credibilidad y legitimidad

Otra cosa que la presidenta municipal omitió –seguramente sin querer- en su mensaje es que el presunto secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Alberto Domínguez López, al que ella y alguien en Puebla capital parecen defender a capa y espada, no solamente no ha sido capaz de reducir los índices delictivos, sino que, incluso, ha dejado que aumenten.

CUANDO EL “PUEBLO BUENO” TIENE RAZÓN: AL ALZA LOS DELITOS EN ACATLÁN CON EL GOBIERNO DE LUCERO BÁRCENA

No cabe duda que el presunto encargado de “Seguridad Ciudadana” de Acatlán, el marino Juan Alberto Domínguez López, debe reunir ciertas cualidades, como lo demuestra la férrea defensa que han hecho de él. Pero las cifras, los números de la misma Fiscalía General del estado (FGE) comprueban que no es NADA DUCHO en el combate a la delincuencia.

Datos de la FGE demuestran que desde que Lucero Bárcena, Domínguez López y su banda entraron al ayuntamiento, los delitos se incrementaron en Acatlán. Así que, en esta ocasión y aunque le echen a los policías estatales para “aplacarle”, el “pueblo bueno” tiene razón y el municipio sí padece una crisis de ingobernabilidad e inseguridad.

Entre enero y diciembre del 2024, durante la administración municipal previa a la actual, en este municipio mixteco se denunciaron 295 delitos totales, incluidos 8 homicidios (2 dolosos), 17 ataques sexuales, 47 robos en todas sus modalidades, 30 amenazas, cuatro desapariciones de personas y, hasta antes de que Lucero Bárcena tomara posesión, en Acatlán no había acusaciones de narcomenudeo.

En contraste, entre enero y diciembre del año pasado, ya con la “pareja presidencial” al frente del ayuntamiento de Acatlán, los crímenes subieron a 343 casos, 9 asesinatos (2 intencionales), ¡30 ataques sexuales, casi el doble que en la administración pasada!, 50 robos, 43 amenazas, 7 desapariciones de gente –se duplicó este indicador- y dos querellas por narcomenudeo.

Así que, más allá de la soberbia de la edila y sus relaciones políticas y de poder en la capital de la entidad, la realidad de los datos ratifica que, efectivamente, los delitos se incrementaron en su gestión.

ATLIXCO: ARIADNA AYALA SIGUE FIRME POR LA DIPUTACIÓN FEDERAL

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, se mantiene firme en el camino por su candidatura a la diputación federal, mientras el tesorero, Juan Francisco García Martínez, se perfila como la carta de su grupo para la alcaldía: Popobike 2025: Atlixco combina ciclismo de montaña con el Tradicional Festival Valle De Catrinas

Como política profesional y experimentada, la propia Ariadna Ayala sabe que otros sectores de Morena y la 4T, incluso algunos con apoyos en Puebla capital, le disputan las postulaciones. Sin embargo, su trabajo y resultados hablan por ella: Fue de las pocas presidentas municipales del estado que logró reelegirse con más votos que en la primera elección: Desde Atlixco: Ariadna Ayala recibió la constancia de mayoría con más de 32 mil votos

Y es una mujer a quien le sobra determinación: Si en Morena y/o la 4T le juegan chueco, sacan presuntas encuestas hechizas a favor de otros aspirantes sin trabajo ni presencia en la región, no dudaría en aceptar la postulación del PT sin las siglas morenistas, ya que, si algo le sobra, son agallas.