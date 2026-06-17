Realizan el “Miércoles del Pueblo” en San Pedro Cholula 

*La presidenta municipal y su gabinete atendieron a las y los cholultecas que acudieron a la Plaza de la Concordia*

Desde Puebla

*17 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Con el firme compromiso de encabezar una administración sensible y cercana a las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, encabezó una edición más del Miércoles del Pueblo.

Con la Plaza de la Concordia como sede, la presidenta municipal recibió a las y los cholultecas que, desde temprano, acudieron para externarle sus necesidades e inquietudes a las y los directores, secretarios y regidores que componen la administración municipal.

En su mensaje, Tonantzin Fernández declaró que San Pedro Cholula cuenta con un Gobierno Municipal que se ocupa de escuchar y atender las necesidades de las y los ciudadanos, “para nosotros es importante recibirlos, que formen parte de este Miércoles del Pueblo y sepan que todos estamos aquí para atenderlos”, afirmó.

De tal forma, las y los ciudadanos se acercaron a la presidenta y a los representantes de las direcciones y secretarías, agradeciendo la cercanía y la atención cálida y sensible con la que fueron atendidos, invitando a más cholultecas a acercarse a los Miércoles del Pueblo.

*ENTREGA DIF APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

Durante el desarrollo del Miércoles del Pueblo, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, entregó aparatos funcionales y auditivos a personas con alguna discapacidad, mismos que habían sido solicitados en ediciones anteriores del Miércoles del Pueblo.

Al respecto, afirmó que el DIF Municipal tiene como uno de sus principales objetivos garantizar el bienestar de las y los cholultecas, a través de programas y acciones que coadyuven en dicha tarea, por ello, aseguró que la entrega de estos aparatos funcionales se lleva a cabo de manera pronta y directa.