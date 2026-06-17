República Democrática del Congo arranca empate 1-1 a Portugal de Cristiano Ronaldo en Mundial

LA JORNADA

La República Democrática del Congo dio otra sorpresa en el Mundial 2026 al rescatar el empate 1-1 ante Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, quien hizo historia al jugar su sexta Copa del Mundo, en el partido que se disputó este miércoles en el estadio Houston correspondiente al Grupo K.

El conjunto luso tomó a los 6 minutos la ventaja en el marcador cuando Joao Neves conectó un certero remate de cabeza, tras un centro de Pedro Neto. A partir del gol, los congoleños formaron una muralla defensiva que no pudieron superar de nuevo los dirigidos por Roberto Martínez.

La República Democrática del Congo se mostró sólida en el campo a pesar de no tener la posesión del esférico y aprovechó los contragolpes a velocidad para generar peligro a Portugal. Antes de finalizar el primer tiempo, un cabezazo de Yoane Wissa, futbolista del Newcastle United de la liga inglesa, empató la pizarra (45+5).

En la segunda mitad la historia del partido no cambió. Portugal buscó de múltiples maneras vulnerar la defensa africana con los desbordes de Francisco Conceicao y Nélson Semedo, quienes pusieron en un par de ocasiones pases a Ronaldo de cara a la portería, que el histórico artillero luso no pudo concretar ante una triple cobertura.

Los portugueses deberán ahora medirse con Uzbekistán el 23 de junio, también en Houston, mientras que el Congo irá a Guadalajara para jugar con Colombia.

Alineaciones

Portugal: Diogo Costa – Joao Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes (Nélson Semedo 72) – Bernardo Silva (Francisco Chico Conceicao 46), Joao Pedro Goncalves Neves – Bruno Fernandes, Vítor Ferreira (Gonçalo Ramos 83), Pedro Neto (Rafael Leão 72) – Cristiano Ronaldo (cap). DT: Roberto Martínez.

República Democrática de Congo: Lionel Mpasi-Nzau – Aaron Wan-Bissaka (Gideon Kalulu 85), Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba (cap), Steve Kapuadi, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 75) – Edo Kayembe (Charles Pickel 75), Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau (Noah Sadiki 57) – Yoane Wissa, Cédric Bakambu (Simon Banza 85). DT: Sébastien Desabre.