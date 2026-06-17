El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, para la astronauta estadunidense Christina Koch

LA JORNADA

Moscú. La astronauta estadunidense Christina Koch fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026, anunció este miércoles la Fundación Princesa de Asturias en su sitio web.

“Reunido en (la ciudad española de) Oviedo el jurado del Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 (…) acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2026 a la astronauta estadounidense Christina Koch”, reza el comunicado.

Según la Fundación, “su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II ‘Tierra, sois un equipo'”.

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia se otorga a personas, instituciones o grupos de personas que hayan contribuido de manera ejemplar y extraordinaria al entendimiento mutuo, la convivencia pacífica, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la injusticia, la pobreza o la enfermedad, fomentando así la paz y la armonía entre los seres humanos.

Koch, de 47 años, fue seleccionada en 2013 como uno de los ocho integrantes de la 21 clase de astronautas de la NASA.

En marzo de 2019, viajó a la Estación Espacial Internacional, donde ejerció como ingeniera de vuelo en las Expediciones 59, 60 y 61, y contribuyó a numerosos experimentos en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología, incluidas pruebas de bioimpresoras 3D en microgravedad, destacó la Fundación.

Koch también pasó en el espacio 328 días consecutivos, lo que es récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer.

El pasado 1 de abril de 2026, la astronauta despegó a bordo del cohete Space Launch System, dentro de la misión Artemis II, junto a los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover, y el canadiense Jeremy Hansen.

La Fundación recordó que la tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406.771 kilómetros desde la Tierra.

“Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes”, resalta el organismo.

Según los especialistas, los datos médicos recabados sobre Koch al concluir la misión Artemis II serán determinantes para planificar futuras misiones tripuladas a Marte.