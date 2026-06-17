Ayuntamiento de San Pedro Cholula investigará acusación contra policías municipales difundida en redes

Desde Puebla

*17 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* En relación a la videograbación que circula en diversas redes sociales, en la que se observa un vehículo de carga y un automóvil particular transitando por una vialidad, y en donde presuntamente interviene personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de este Municipio, se comunica a la opinión pública lo siguiente:

La Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, la C. Tonantzin Fernández Díaz, ha instruido formalmente al Contralor Municipal para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo la investigación correspondiente.

Asimismo, se ha solicitado determinar, en su caso, las medidas cautelares conducentes contra las personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que resulten implicadas. Esta acción se implementa como una medida preventiva orientada a salvaguardar el interés público, garantizar la adecuada conducción de las indagatorias y asegurar el correcto funcionamiento de la institución.

De igual manera, se procederá a dar parte de inmediato a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, por los hechos que puedan ser constitutivos de algún delito.

La actual administración del Ayuntamiento de San Pedro Cholula reitera su compromiso categórico de CERO TOLERANCIA ante actos de corrupción y cualquier conducta contraria a la legalidad, la ética pública y los principios que rigen el servicio público.