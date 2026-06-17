Apúntate en los talleres de autoempleo para mujeres en Atlixco

Desde Puebla

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y económico de las mujeres atlixquenses, la administración encabezada por la presidenta municipal Ariadna Ayala continúa impulsando acciones de capacitación a través del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM), ofreciendo talleres gratuitos dirigidos a emprendedoras y mujeres interesadas en adquirir nuevas habilidades.

Las actividades se relizan en el CEAM, ubicado en Avenida Miguel Negrete 2103, colonia La Alfonsina, donde las participantes tienen la oportunidad de aprender herramientas prácticas que pueden contribuir al crecimiento de sus proyectos personales o de negocio.

Entre los próximos cursos se encuentran:

Taller de Elaboración de Mermelada de Mango

Día: 19 de junio de 2026

Horario: 10:50 horas

Taller de Fotografía Básica para Emprendedoras

Día: 24 de junio de 2026

Horario: 10:00 horas

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes e inscribirse comunicándose al 244 446 56 58..