Apúntate en los talleres de autoempleo para mujeres en Atlixco

Desde Puebla
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo personal y económico de las mujeres atlixquenses, la administración encabezada por la presidenta municipal Ariadna Ayala continúa impulsando acciones de capacitación a través del Centro Especializado de Atención a la Mujer (CEAM), ofreciendo talleres gratuitos dirigidos a emprendedoras y mujeres interesadas en adquirir nuevas habilidades.
Las actividades se relizan en el CEAM, ubicado en Avenida Miguel Negrete 2103, colonia La Alfonsina, donde las participantes tienen la oportunidad de aprender herramientas prácticas que pueden contribuir al crecimiento de sus proyectos personales o de negocio.
Entre los próximos cursos se encuentran:
Taller de Elaboración de Mermelada de Mango
Día: 19 de junio de 2026
Horario: 10:50 horas
Taller de Fotografía Básica para Emprendedoras
Día: 24 de junio de 2026
Horario: 10:00 horas
Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes e inscribirse comunicándose al 244 446 56 58..
You may also like
-
Ayuntamiento de San Pedro Cholula investigará acusación contra policías municipales difundida en redes
-
Realizan el “Miércoles del Pueblo” en San Pedro Cholula
-
Eduardo es un verdadero ángel: Disparó a policías y amagó con asesinar a dos personas en Atlixco
-
Atlixco avanza gracias a las obras con sentido social: Ariadna Ayala
-
Aplican programa de bacheo más amplio en la historia reciente de San Pedro Cholula