Lluvia de goles en el Inglaterra vs Croacia

Leonardo Guzmán Hernández

Inglaterra y Croacia protagonizaron uno de los encuentros más emocionantes en lo que va de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con seis anotaciones y constantes llegadas de peligro, los ingleses terminaron imponiéndose 4-2 en un partido que tuvo emociones de principio a fin.

El marcador se abrió temprano gracias a Harry Kane, quien adelantó a Inglaterra al minuto 12. Sin embargo, Croacia respondió al 36′ por conducto de Martin Baturina. Antes del descanso, Kane volvió a aparecer para devolverle la ventaja a los británicos, pero Petar Musa igualó el encuentro en el tiempo agregado, dejando un espectacular 2-2 al finalizar la primera mitad.

Para el complemento, Inglaterra mostró mayor contundencia y logró inclinar la balanza a su favor. Jude Bellingham marcó el 3-2 apenas al 47′, mientras que Marcus Rashford sentenció el encuentro al minuto 85 para asegurar los tres puntos. Con este resultado, los ingleses arrancan con paso firme su camino en el Mundial, mientras que Croacia dejó buenas sensaciones pese a marcharse con las manos vacías.

Portugal tropieza y Cristiano pasa desapercibido

Portugal dejó escapar una victoria que parecía encaminada y terminó empatando 1-1 frente a República Democrática del Congo en su debut dentro del Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Roberto Martínez partía como favorito, pero no logró reflejar esa superioridad en el marcador y terminó cediendo puntos en su presentación.

Los lusos pegaron primero muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 6, João Neves apareció dentro del área para abrir el marcador y dar tranquilidad a los portugueses. Sin embargo, cuando parecía que se irían con ventaja al descanso, Yoane Wissa aprovechó una desatención defensiva y al 45+5′ marcó el empate para los africanos, silenciando a los aficionados portugueses.

En la segunda mitad, Portugal buscó recuperar la ventaja, pero se encontró con una ordenada defensa congoleña y con una actuación discreta de Cristiano Ronaldo, quien tuvo poca participación en ataque y no logró generar peligro constante. El empate deja mejores sensaciones para República Democrática del Congo, que sumó un punto histórico en su regreso a una Copa del Mundo, mientras que Portugal queda obligado a reaccionar en sus próximos compromisos si quiere evitar complicaciones en la fase de grupos.