¿Tus mascotas están listas para la temporada de fútbol?

Staff/RG

Mientras México vive la emoción de la gran temporada de fútbol, especialistas en salud animal recuerdan que el bienestar de nuestras mascotas también merece atención. Así como los atletas se preparan física y nutricionalmente para dar su mejor desempeño, los gatos y perros necesitan cuidados constantes para mantener una piel sana y una buena calidad de vida.

La piel es el órgano más grande del cuerpo y una de las principales barreras de protección frente a agentes externos. Además, es un reflejo de la salud general de cada mascota, incluyendo aspectos como su nutrición, hidratación y estado físico.

De acuerdo con Fabiola Rocha, MVZ y gerente de Comunicación Científica de Royal Canin®, el cuidado dermatológico debe formar parte de la rutina de bienestar de cualquier mascota, poniendo especial atención a signos como resequedad, irritación, enrojecimiento o comezón.

“Sabemos que durante esta temporada también son comunes las reuniones entre familiares y amigos para disfrutar de los encuentros deportivos, y muchas veces los tutores deciden incluir a sus mascotas en estos momentos. Aunque compartir tiempo con ellas es positivo, es importante recordar que su alimentación debe mantenerse estable y adecuada a sus necesidades. Ofrecerles botanas, frituras o alimentos destinados al consumo humano puede afectar su salud y, a largo plazo, impactar también en la calidad de su piel y pelaje”.

Al respecto, la experta compartió algunas recomendaciones para ayudar a mantener la salud dermatológica de tu mascota:

Utiliza productos adecuados para su especie y necesidades

No uses productos de gatos en perros ni viceversa. Ante cualquier duda, consulta a tu médico veterinario.

Mantén una rutina de cepillado adecuada

El cepillado ayuda a conservar un pelaje saludable y permite detectar oportunamente cualquier anomalía en la piel.

Refuerza los cuidados durante el calor y las lluvias

Las altas temperaturas y el inicio de la temporada de lluvias pueden favorecer la aparición de irritaciones, alergias o la presencia de parásitos externos. Después de paseos o actividades al aire libre, revisa el estado de la piel y el pelaje de tu mascota, y mantenla limpia y seca para prevenir molestias asociadas con la humedad y los cambios de clima.

Monitorea su estatus parasitario

Antes de desparasitar a tu mascota, te recomendamos asistir con tu médico veterinario para asegurarte de que lo necesite, recuerda que mantener al día su esquema de salud ayuda a prevenir problemas dermatológicos asociados con pulgas, garrapatas y otros parásitos.

Prioriza una nutrición especializada

Proteínas de alta calidad, aminoácidos y ácidos grasos esenciales contribuyen a mantener una piel sana y fortalecer su barrera natural de protección.

Así como los deportistas se preparan para enfrentar cada reto dentro de la cancha, los gatos y perros necesitan cuidados preventivos que les permitan mantenerse saludables durante todo el año. Una rutina de higiene adecuada, revisiones veterinarias periódicas y una nutrición adaptada a sus necesidades son clave para ayudarlos a vivir una vida más feliz y saludable.

Sobre Royal Canin®

Royal Canin®, empresa de grupo Mars, tiene presencia internacional y cuenta con 50 años de experiencia en investigación y desarrollo de fórmulas para mejorar la Nutrición-Salud de las mascotas. Royal Canin® produce más de 100 fórmulas nutricionales adaptadas a etapa de vida, talla, estilo de vida, raza o padecimiento considerando más de 50 nutrientes que ayudan a obtener un equilibrio en las necesidades específicas de gatos y perros.

Para mayor información favor de visitar www.royalcanin.com.mx/

Sobre Mars Petcare

Mars Petcare es un negocio diverso y en crecimiento con 115,000 Asociados distribuidos en las oficinas de 180 países en los que tiene presencia, todos dedicados a crear “Un mundo mejor para las mascotas”, atendiendo las necesidades de salud y nutrición de casi la mitad de la población mundial de mascotas. Con más de 100 años de experiencia, Mars Petcare ha desarrollado un portafolio que contempla casi 50 marcas, incluidas las principales marcas mundiales de nutrición para mascotas PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO®, GREENIES®, SHEBA®, CESAR®, IAMS® and EUKANUBA®. También es el proveedor de salud veterinaria más grande del mundo al contar con una red de más de 2,000 hospitales para mascotas, incluyendo BANFIELD®, BLUE PEARL®, PET PARTNERS® y VCA®. La compañía también está a la vanguardia de la innovación y tecnología emergente en beneficio de las mascotas, dueños de mascotas y veterinarios, un ejemplo de ello es WISDOM HEALTH, una prueba patentada de tecnología genética para perros y el rastreador de perros GPS WHISTLE®, así como el Leap Accelerator y Companion Fund; ambos son programas para apoyar la innovación y la próxima generación de disruptores en la industria del cuidado de mascotas. Como parte de las empresas que forman la familia Mars, somos privilegiados con la libertad y la flexibilidad para luchar por lo que creemos, y elegimos luchar por un mundo mejor para las mascotas.