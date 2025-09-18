Popobike 2025: Atlixco combina ciclismo de montaña con el Tradicional Festival Valle De Catrinas

Staff/RG

Del 24 al 26 de octubre, Atlixco será sede de la Popobike 2025. La presidenta Ariadna Ayala, invita a visitantes y familias atlixquenses a sumarse a esta vigésima edición, consolidada como el evento de ciclismo de montaña más importante de México combinando el ya tradicional Festival Valle de Catrinas, ofreciendo a los asistentes la oportunidad de disfrutar tanto de la emoción deportiva como de las expresiones culturales que distinguen a nuestro municipio.

Durante rueda de prensa, Juan Francisco García Martínez, tesorero municipal y Gilbert Solimán, director de Popobike, compartieron los pormenores de la organización.

Solimán agradeció el respaldo del gobierno municipal y destacó que, desde su creación en 2003, la Popobike ha posicionado a Atlixco como un referente mundial del ciclismo de montaña, atrayendo a miles de atletas de diferentes países. A un mes del arranque, ya se han inscrito más de mil ciclistas, cifra que refleja el entusiasmo que despierta esta competencia.

Por su parte, Juan Francisco García Martínez subrayó la relevancia turística y económica del evento, señalando que los visitantes no solo participan en la carrera, sino que también recorren distintos atractivos del municipio, generando un impacto positivo en la economía local. Este año, como parte de las actividades complementarias, se incluirá un recorrido por la ruta del Valle de Catrinas, reforzando la identidad cultural de Atlixco.

Se estima la participación de alrededor de 2 mil ciclistas y la llegada de más de 10 mil visitantes, con una derrama económica superior a los 3.2 millones de pesos. Para ello, las autoridades trabajan en coordinación con Policía Estatal, Municipal y Protección Civil a fin de garantizar la seguridad de los asistentes.

Con el objetivo de superar récords de participación y asistencia, la Popobike 2025 se perfila como una edición histórica que consolidará a Atlixco no solo como sede del mejor ciclismo de montaña, sino como un destino turístico vibrante, rico en cultura, naturaleza y gastronomía.