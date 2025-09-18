Adrián Uribe a través de su personaje de El Vítor será el conductor de “Piensa Rápido”

El nuevo game show producido por Sony Pictures Televisión para TelevisaUnivision.

Estreno 22 de septiembre por “las estrellas”. Trasmisiones de lunes a viernes a las 15:·0 horas.

Por Mino D’Blanc

El talentoso, carismático y experimentado Adrián Uribe con su ya consagrado personaje de El Vítor es el conductor de “Piensa Rápido”, el nuevo game show producido por Sony Pictures Television para TelevisaUnivision.

Este miércoles 17 de septiembre en las instalaciones de Televisa San Ángel fueron dados a conocer a los representantes de los diferentes medios de comunicación todos los pormenores de este programa que se estrena por “las e3strellas” el próximo 22 de septiembre y será transmitido por dicho canal de lunes a viernes a las 15:30 horas.

En Piensa Rápido” dos equipos de amigos y familiares compiten para ver quién logra responder más rápido preguntas de conocimiento general y cultura popular. Durante cada ronda de preguntas, El Vítor plantará una frase incompleta y por turnos los participantes tendrán 60 segundos para encontrar las palabras más populares que la completen. Al terminar las primeras tres rondas, el equipo con la menor cantidad de puntos será eliminado, mientras que el otro pasará a la ronda final, en donde tendrán la oportunidad de llevarse hasta 6 mil dólares.