La Arrolladora Banda El Limón celebra 8 canciones en el top 200 de Spotify mx en vísperas de su próximo concierto en la Arena Ciudad de México

Staff/RG

“El Final de Nuestra Historia” se posiciona en el #15 del chart diario de Spotify México

Tras su exitosa participación en la celebración del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, La Arrolladora Banda El Limón continúa sumando triunfos de cara a su esperado concierto en la Arena Ciudad de México, que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre de 2025.

La agrupación vive un increíble momento al convertirse en la única banda en posicionar un tema en el número 15 del chart de Spotify México y al colocar un total de ocho canciones dentro del Top 200 de la plataforma, todas producidas por Fernando Camacho. Entre los temas que actualmente ocupan un lugar en el listado se encuentran “El final de nuestra historia” (#15), “Ya te perdí la fe” (#49), “Ya es muy tarde” (#53), “Mi segunda vida” (#82), “Te estaré esperando” (#123), “Aquí hay para llevar” (#134), “El ruido de tus zapatos” (#135) y “Secretos de mi memoria” (#183).

Estos logros digitales, sumados a su próxima presentación el 26 de septiembre en la Arena Ciudad de México, reafirman a La Arrolladora Banda El Limón como una de las agrupaciones más representativas del regional mexicano y como referente indiscutible que, con más de cuatro décadas de trayectoria, continúa marcando tendencia y conquistando al público en México y el mundo.