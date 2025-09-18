La película “Túnel Paranormal (Estación Rocafort)” se estrena en la república mexicana el próximo jueves 25 de septiembre

Dirigida por Luis Prieto, protagonizada por Natalia Azahara, Javier Gutiérrez y Valeria Corolla.

Inspirada en sucesos reales y leyendas urbanas que han sobrevivido en décadas.

Por Mino D’Blanc.

El próximo jueves 25 de septiembre bajo el sello Zima Entertainment se estrena en las salas de cine de la república mexicana la película “Túnel Paranormal (Estación Rocafort)”, dirigida por Luis Prieto, la cual promete convertirse en una de las experiencias más perturbadoras del año.

-Sinopsis: Laura (Natalia Azahara) es una joven que inicia su trabajo en el turno nocturno de Rocafort, la estación a la que nadie quiere viajar. Tras presenciar un suicidio brutal, ella descubre que el túnel guarda secretos imposibles de ignorar: apariciones, presencias invisibles y un destino marcado por una cuenta regresiva. Su única esperanza está en Román (Javier Gutiérrez) quien es un ex policía atormentado y en Cris (Valeria Corolla) quien es una enigmática joven que conoce más de lo que aparenta.

Es importante mencionar que el director Luis Prieto a través de una atmósfera claustrofóbica y “terror psicológico” (¿hay otro tipo de terror que no sea psicológico?), transforma una estación real en un descenso hacia el horror.

“Túnel Paranormal (Estación Rocafort)” está inspirada en sucesos documentales y leyendas urbanas que han sobrevivido por décadas e invita al espectador a cruzar la frontera entre lo real y lo imposible.

La película invita al espectador a cruzar la frontera entre lo real y lo imposible. Y es que hay un lugar bajo la ciudad de Barcelona, España, del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Un lugar en donde el tiempo parece detenerse y el aire es casi irrespirable; es un pasillo subterráneo donde el ambiente es escalofriante, donde las sombras parecen más densas que la oscuridad misma y donde, a medianoche se escuchan voces que no pertenecen a ningún viajero. Ese lugar es real, sí existe. Tiene nombre y cada día miles de personas lo cruzan sin saber que entre sus muros los demonios siguen respirando. Es precisamente ¡Rocafort!.

Y es que se dice que cuando el último tren pasa por Rocafort y los pasillos quedan vacíos, todavía se escucha el eco de pasos que no pertenecen a nadie. Algunos aseguran haber visto a un niño jugando con su pelota, otros juran que las cámaras han captado sombras que siguen a los viajeros solitarios. Nadie sabe qué ocurre realmente en ese túnel.

A partir del jueves 25 de septiembre el público mexicano que asista a ver esta película, lo descubrirá a través de la pantalla grande al entrar al “Túnel Paranorlmal” en la estación Rocafort y se atreva a vivir la leyenda.