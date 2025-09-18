Piden en Congreso que CDH emita Protocolo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas

– Reciben iniciativas para tipificar el delito de rapiña y el de reclutamiento forzado

– Presentan propuesta para la seguridad interna de condominios

Desde Puebla

La Mesa Directiva de la LXII Legislatura dio cuenta del punto de acuerdo de la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para que, emita y publique un Protocolo Estatal Especializado de Prevención, Protección y Acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que contemple una ruta de atención con tiempos máximos de respuesta.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y resolución procedente.

En sesión ordinaria, el diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para tipificar el delito de rapiña e imponer de cuatro a 10 años de prisión y multa de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización a quien, aprovechándose de un accidente, desastre natural, catástrofe, tumulto, alteración del orden público o situación de emergencia, se apodere de bienes muebles ajenos sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellos.

La propuesta mediante la cual se adiciona la sección primera Bis al Capítulo Décimo Octavo del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.

Por su parte, el diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal, con el objetivo de tipificar el delito de reclutamiento forzado e imponer penas de ocho a 15 años de prisión.

Las sanciones se aplicarían a quien, mediante violencia, intimidación, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, obligue, induzca, invite, facilite, promueva o coaccione a una persona para integrarse a participar o colaborar en grupos delictivos, organizaciones criminales, asociaciones ilícitas o en actividades de carácter armado, sin su consentimiento libre e informado.

Por su parte, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar el artículo 228 Quater del Código Penal del Estado, con la finalidad de duplicar la pena por conductas orientadas a someter u obligar a otra persona a recibir cualquier tipo de tratamiento o terapia con el objetivo de obstaculizar, impedir o modificar su orientación sexual, identidad o expresión de género, cuando se cometan en contextos de relación laboral, de función pública, con menores de 18 años, adultos mayores o personas con discapacidad.

La iniciativa del diputado Andrés Villegas y la de la diputada Araceli Celestino fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.

En tanto, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de adecuar el marco jurídico y sustituir los juzgados calificadores por juzgados de justicia cívica, en concordancia con los lineamientos nacionales y las mejores prácticas internacionales.

La propuesta para reformar los artículos 215, 217, 248, 249 y 250 de la Ley Orgánica Municipal fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente.

Durante la sesión la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa para adicionar en la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio, que todo condominio deberá implementar, de manera permanente, medidas de seguridad interna como la instalación de casetas de control de acceso en cada entrada vehicular y peatonal, con sistemas de plumas, portones automáticos o equivalentes, vigilancia privada certificada, sistemas de videovigilancia e iluminación.

La propuesta indica que, el cumplimiento de estas obligaciones será requisito indispensable para la legal operación y administración de condominios en el Estado de Puebla; además, toda administración de condominio deberá contar con un área jurídica propia o contratada, responsable de la recuperación de adeudos y representación legal.

Mediante la iniciativa, se reforma el artículo 40 y se adicionan los artículos 32 Bis y 49 Bis a la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla; la propuesta será analizada en la Comisión de Vivienda.

Las y los diputados integrantes del Comité de Atención Ciudadana presentaron una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, a fin de considerar como atribuciones de este órgano colegiado, entre otras, vincular a las Comisiones Generales las propuestas ciudadanas que tengan el potencial de incidir en la legislación local por su impacto social, político o económico.

Además, la diputada Susana del Carmen Riestra Piña presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 58 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con el fin de establecer expresamente la obligación de que, en las convocatorias a las sesiones de comisiones, se adjunten los documentos necesarios para su análisis, con el orden del día respectivo.

Ambas propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución procedente.

Instalan en Congreso del Estado módulos de empleo y apoyo a la mujer

-Gracias a la gestión del diputado José Luis Figueroa, se atienden las necesidades laborales y financieras de la población

Con el objetivo de acercar oportunidades de desarrollo a las y los poblanos, en la sede del Congreso del Estado se instalaron dos módulos de atención, uno de Bolsa de Trabajo y otro del Banco de la Mujer, que estarán abiertos todos los jueves de 9:30 a 14:00 horas.

Esta iniciativa, impulsada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, presidente de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social, busca atender directamente las necesidades laborales y financieras de la población.

El módulo de Bolsa de Trabajo, en colaboración con el Servicio Nacional de Empleo, ofrece a los ciudadanos acceso a vacantes permanentes, con salarios que incluyen todas las prestaciones de ley.

El módulo del Banco de la Mujer brindará asesoría y apoyo financiero para impulsar la autonomía económica y social de las mujeres poblanas. Esta acción reafirma el compromiso con la inclusión y el desarrollo equitativo en el estado.

Durante la instalación de estos espacios, el diputado José Luis Figueroa agradeció al secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, por su apoyo para ofrecer estos servicios en la sede del Congreso local, que representan una “nueva puerta para la generación de oportunidades”, subrayó el diputado.