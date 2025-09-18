En San Pedro Cholula, todas las juntas auxiliares serán beneficiadas con obra pública”: Tonantzin Fernández

*- La presidenta municipal dio el banderazo de arranque de pavimentación en San Cosme Texintla*

Desde Puebla

*18 de septiembre, 2025, San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con el bienestar y el progreso de todo el municipio, impulsando obras públicas en cada una de las juntas auxiliares con acciones de alto impacto y justicia social.

En esta ocasión, la edil dio el banderazo de inicio a los trabajos de pavimentación con concreto asfáltico en la calle Cholula Poniente, entre Hidalgo y Morelos Sur, en la junta auxiliar de San Cosme Texintla.

La directora de Obra Pública municipal, Narcisa Cariño, informó que esta intervención contempla un periodo de ejecución de dos meses, con la repavimentación de 547 m² de concreto asfáltico, beneficiando de manera directa a más de 13 mil habitantes de la zona.

Durante su mensaje, Tonantzin Fernández destacó que la política de “cero corrupción” que impulsa su administración permite destinar más recursos a obras de calidad, garantizando vialidades dignas y funcionales. Señaló que se trata de un programa de justicia social, donde se priorizan las calles más transitadas o que conectan puntos estratégicos para las comunidades.

Asimismo, agradeció a las y los vecinos de San Cosme Texintla por su confianza, y reconoció que si bien los trabajos pueden generar algunas molestias temporales, los beneficios serán permanentes y heredados a las futuras generaciones.

En el arranque de la obra, la presidenta municipal estuvo acompañada por regidoras y regidores, el secretario de Gobernación Municipal, así como los directores de Bienestar y Juventud.