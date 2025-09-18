En Amozoc, Margarito de la Rosa entregó uniformes deportivos

Desde Puebla

Con el objetivo de reforzar los valores y principios de la juventud a través del deporte, el presidente municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, junto a los motivadores del Club Puebla Amozoc, realizaron la entrega de uniformes a los primeros jóvenes inscritos.

Porque Amozoc es pasión, esfuerzo y deporte, el gobierno municipal 2024-2027 impulsa a la juventud para que cumpla sus sueños y se conviertan en grandes atletas.

Ésta es una de las acciones que el presidente municipal ha mantenido muy al pendiente, con el respaldo del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta.

Para mayor información, comunícate a los números 221 217 9148 o 222 491 5775.

Los entrenamientos se llevan a cabo en la Unidad Deportiva de Amozoc, un espacio renovado por la actual administración y que ahora cuenta con electrificación.