Dos mujeres de la tercera edad. lesionadas tras percance en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Dos mujeres de la tercera edad resultaron lesionadas la tarde de este jueves, luego de que el vehículo en el que viajaban se impactara contra un poste sobre la calle María del Socorro Alfaro de Morales, a un costado de la Central de Autobuses de Huauchinango.

De acuerdo con testigos, la conductora perdió el control de la unidad con placas TTW-934-A y terminó estrellándose contra la estructura.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Protección Civil Municipal, quienes brindaron la atención correspondiente a las lesionadas.