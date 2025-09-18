Latin Grammy 2025: lista completa de nominados

RÉCORD

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados a los Latin Grammy 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El periodo de elegibilidad abarcó producciones lanzadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025, lo que asegura que los trabajos en competencia representan lo más reciente de la música latina.

La edición de este año llega con nuevas categorías, como Best Music for Visual Media y Best Roots Song, que buscan reconocer el trabajo de compositores y productores en bandas sonoras, así como piezas que preservan y promueven las tradiciones musicales de la región.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es Bad Bunny, quien lidera con 12 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, así como múltiples candidaturas en Grabación del Año y Canción del Año por temas como Baile Inolvidable y DTMF. Su presencia reafirma el impacto global de la música urbana latina en la escena internacional.

Entre los nominados resaltan figuras de gran trayectoria como Gloria Estefan, Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Vicente García y Juanes, además de talentos emergentes que comienzan a hacerse un espacio en la industria.

En Álbum del Año compiten proyectos de distintos géneros y estilos que van desde la música urbana hasta el pop, la balada y el folclor latino. En Grabación del Año y Canción del Año se repite la diversidad, con nominaciones que incluyen colaboraciones internacionales y fusiones musicales innovadoras.

La lista completa incluye más de 50 categorías que reconocen desde Mejor Álbum de Música Infantil hasta Mejor Álbum Instrumental y apartados dedicados a la música en portugués, mostrando el crecimiento de la premiación en toda la región.

Consulta aquí la lista completa de nominados por categoría en el sitio oficial de los Latin Grammy 2025: Ver lista completa de nominados.

Categorías del Latin GRAMMY