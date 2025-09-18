Latin Grammy 2025: lista completa de nominados

RÉCORD
La Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista oficial de nominados a los Latin Grammy 2025, cuya ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El periodo de elegibilidad abarcó producciones lanzadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de mayo de 2025, lo que asegura que los trabajos en competencia representan lo más reciente de la música latina.
La edición de este año llega con nuevas categorías, como Best Music for Visual Media y Best Roots Song, que buscan reconocer el trabajo de compositores y productores en bandas sonoras, así como piezas que preservan y promueven las tradiciones musicales de la región.
Uno de los grandes protagonistas de esta edición es Bad Bunny, quien lidera con 12 nominaciones, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, así como múltiples candidaturas en Grabación del Año y Canción del Año por temas como Baile Inolvidable y DTMF. Su presencia reafirma el impacto global de la música urbana latina en la escena internacional.
Entre los nominados resaltan figuras de gran trayectoria como Gloria Estefan, Karol G, Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Vicente García y Juanes, además de talentos emergentes que comienzan a hacerse un espacio en la industria.
En Álbum del Año compiten proyectos de distintos géneros y estilos que van desde la música urbana hasta el pop, la balada y el folclor latino. En Grabación del Año y Canción del Año se repite la diversidad, con nominaciones que incluyen colaboraciones internacionales y fusiones musicales innovadoras.
La lista completa incluye más de 50 categorías que reconocen desde Mejor Álbum de Música Infantil hasta Mejor Álbum Instrumental y apartados dedicados a la música en portugués, mostrando el crecimiento de la premiación en toda la región.
Consulta aquí la lista completa de nominados por categoría en el sitio oficial de los Latin Grammy 2025: Ver lista completa de nominados.
Categorías del Latin GRAMMY
(S=Sencillo | C=Corte | A=Álbum)
GENERAL (GERAL)
1.Record of the Year (S/T)
(Grabación del Año) (S/C)
(Gravação do Ano) (S/F)
2.Album of the Year
(Álbum del Año)
(Álbum do Ano)
3.Song of the Year (S/T)
(Canción del Año)
(Canção Do Ano)
4.Best New Artist (A/S/T)
(Mejor Nuevo Artista) (A/S/C)
(Melhor Artista Revelação) (A/S/F)
POP
5.Best Contemporary Pop Album
(Mejor Álbum Pop Contemporáneo)
(Melhor Álbum Pop Contemporâneo)
6.Best Traditional Pop Album
(Mejor Álbum Pop Tradicional)
(Melhor Álbum Pop Tradicional)
7.Best Pop Song (S/T)
(Mejor Canción Pop) (S/C)
(Melhor Canção Pop) (S/F)
ELECTRONIC MUSIC
8.Best Latin Electronic Music Performance (S/T)
(Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina) (S/C)
(Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina) (S/F)
URBAN (URBANO)
9.Best Urban/Urban Fusion Performance (S/T)
(Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana) (S/C)
(Melhor Interpretação Urbana/Fusão “Urban”) (S/F)
10.Best Reggaeton Performance (S/T)
(Mejor Interpretación Reggaeton) (S/C)
(Melhor Interpretação Reggaeton) (S/F)
11.Best Urban Music Album
(Mejor Álbum de Música Urbana)
(Melhor Álbum de Música “Urban”)
12.Best Rap/Hip Hop Song (S/T)
(Mejor Canción de Rap/Hip Hop) (S/C)
(Melhor Canção Rap/ Hip Hop) (S/F)
13.Best Urban Song (S/T)
(Mejor Canción Urbana) (S/C)
(Melhor Canção “Urban”) (S/F)
ROCK
14.Best Rock Album
(Mejor Álbum de Rock)
(Melhor Álbum de Rock)
15.Best Rock Song (S/T)
(Mejor Canción de Rock) (S/C)
(Melhor Canção de Rock) (S/F)
16.Best Pop/Rock Album
(Mejor Álbum de Pop/Rock)
(Melhor Álbum Pop/Rock)
17.Best Pop/Rock Song (S/T)
(Mejor Canción de Pop/Rock) (S/C)
(Melhor Canção Pop/Rock) (S/F)
ALTERNATIVE (ALTERNATIVA)
18.Best Alternative Music Album
(Mejor Album de Música Alternativa)
(Melhor Álbum de Música Alternativa)
19.Best Alternative Song (S/T)
(Mejor Canción Alternativa) (S/C)
(Melhor Canção Alternativa) (S/F)
TROPICAL
20.Best Salsa Album
(Mejor Álbum de Salsa)
(Melhor Álbum de Salsa)
21.Best Cumbia/Vallenato Album
(Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato)
(Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato)
22.Best Merengue/Bachata Album
(Mejor Album Merengue/Bachata)
(Melhor Álbum Merengue/Bachata)
23.Best Traditional Tropical Album
(Mejor Álbum Tropical Tradicional)
(Melhor Álbum Tropical Tradicional)
24.Best Contemporary Tropical Album
(Mejor Álbum Tropical Contemporáneo)
(Melhor Álbum Tropical Contemporâneo)
25.Best Tropical Song (S/T)
(Mejor Canción Tropical) (S/C)
(Melhor Canção Tropical) (S/F)
SINGER-SONGWRITER (CANTAUTOR – CANTOR/COMPOSITOR)
26.Best Singer-Songwriter Album
(Mejor Álbum Cantautor)
(Melhor Álbum Cantor Compositor)
27.Best Singer-Songwriter Song (S/T)
(Mejor Canción Cantautor) (S/C)
(Melhor Canção Cantor Compositor) (S/F)
REGIONAL-MEXICAN (MEXICANO)
28.Best Ranchero/Mariachi Album
(Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi)
(Melhor Álbum de Música Ranchera/Mariachi)
29.Best Banda Album
(Mejor Álbum de Música Banda)
(Melhor Álbum de Música Banda)
30.Best Tejano Album
(Mejor Álbum de Música Tejana)
(Melhor Álbum de Música Tejana)
31.Best Norteño Album
(Mejor Álbum de Música Norteña)
(Melhor Álbum de Música Nortenha)
32.Best Contemporary Mexican Music Album
(Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea)
(Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea)
33.Best Regional Song (S/T)
(Mejor Canción Regional Mexicana) (S/C)
(Melhor Canção Regional) (S/F)
INSTRUMENTAL
34.Best Instrumental Album
(Mejor Álbum Instrumental)
(Melhor Álbum Instrumental)
TRADITIONAL (TRADICIONAL)
35.Best Folk Album
(Mejor Álbum Folclórico)
(Melhor Álbum de Música Folclórica)
36.Best Tango Album
(Mejor Álbum de Tango)
(Melhor Álbum de Tango)
37.Best Flamenco Album
(Mejor Álbum de Música Flamenca)
(Melhor Álbum de Música Flamenca)
38.Best Roots Song (S/T)
(Mejor Canción de Raíces) (S/C)
(Melhor Canção de Raízes) (S/F)
JAZZ
39.Best Latin Jazz/Jazz Album
(Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz)
(Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz)
CHRISTIAN (CRISTIANO – CRISTÃ)
40.Best Christian Album (Spanish Language)
(Mejor Álbum Cristiano) (En Español)
(Melhor Álbum de Música Cristã) (Língua Espanhola)
41.Best Portuguese Language Christian Album
(Mejor Álbum Cristiano) (En Portugués)
(Melhor Álbum de Música Cristã) (Língua Portuguesa)
PORTUGUESE LANGUAGE FIELD (CAMPO DE LENGUA PORTUGUESA – LÍNGUA PORTUGUESA)
42.Best Portuguese Language Contemporary Pop Album
(Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa)
(Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa)
43.Best Portuguese Language Rock or Alternative Album
(Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa)
(Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa)
44.Best Portuguese Language Urban Performance (S/T)
(Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa) (S/C)
(Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa) (S/F)
45.Best Samba/Pagode Album
(Mejor Álbum de Samba/Pagode)
(Melhor Álbum de Samba/Pagode)
46.Best MPB/MAPB Album
(Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña)
(Melhor Álbum de Música Popular/Música Afro-Portuguesa Brasileira)
47.Best Sertaneja Music Album
(Mejor Álbum de Música Sertaneja)
(Melhor Álbum de Música Sertaneja)
48.Best Portuguese Language Roots Album
(Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa)
(Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa)
49.Best Portuguese Language Song (S/T)
(Mejor Canción en Lengua Portuguesa) (S/C)
(Melhor Canção em Língua Portuguesa) (S/F)
CHILDREN’S (INFANTIL)
50.Best Children’s Album
(Mejor Álbum de Música Infantil)
(Melhor Álbum Infantil)
CLASSICAL (CLASICO – CLÁSSICO)
51.Best Classical Album
(Mejor Álbum de Música Clásica)
(Melhor Álbum de Música Clássica)
52.Best Classical Contemporary Composition (S/T)
(Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea) (S/C)
(Melhor Obra/Composição Clássica Contemporânea) (S/F)
VISUAL MEDIA
53.Best Music for Visual Media (A/S/T)
(Mejor Música para Medios Visuales) (A/S/C)
(Melhor Música para Mídias Visuais) (A/S/F)
ARRANGING (ARREGLOS – ARRANJOS)
54.Best Arrangement (S/T)
(Mejor Arreglo) (S/C)
(Melhor Arranjo) (S/F)
RECORDING PACKAGE (EMPAQUE – PROJETO GRÁFICO)
55.Best Recording Package (A)
(Mejor Diseño de Empaque) (A)
(Melhor Projeto Gráfico de Um Álbum) (A)
SONGWRITER
56.Songwriter of the Year (S/T)
(Compositor del Año) (S/C)
(Compositor do Ano) (S/F)
PRODUCTION (PRODUCCIÓN – PRODUÇÃO)
57.Best Engineered Album
(Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum)
(Melhor Álbum de Engenharia de Gravação)
58.Producer of the Year (A/S/T)
(Productor del Año) (A/S/C)
(Produtor do Ano) (A/S/F)
MUSIC VIDEO (VIDEO/VÍDEO MUSICAL)
59.Best Short Form Music Video
(Mejor Video Musical Versión Corta)
(Melhor Vídeo Musical Versão Curta)
60.Best Long Form Music Video
(Mejor Video Musical Versión Larga)
(Melhor Vídeo Musical Versão Longa)
You may also like
-
Sismo de magnitud 7.8 vuelve a sacudir la península de Kamchatka, Rusia
-
En Atlixco, Ariadna Ayala entregó uniformes y materiales a trabajadores del municipio
-
Falleció un adulto mayor en el centro de Zacatlán
-
Mireya Ramos: la voz de origen mexicano que conquista Grammys y defiende el poder femenino en EE.UU.
-
Sube a 21 el número de muertos por la explosión de pipa en Iztapalapa